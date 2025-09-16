Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp açıkladı! Tedesco ile devam edecek mi?

Fenerbahçe'de 21 Eylül tarihinden gerçekleştirilecek seçimde başkan adaylarından biri olan Hakan Bilal Kutlualp, A Spor'da Gündem Özel programına özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE KUTLUALP'İN SÖZLERİ:

Seçim var diye popülist bir yaklaşımla Fenerbahçe'yi yönetemezsiniz. Seçimler güzeldir ama zamanında yapıldığı zaman güzeldir.

"BENFICA'YI ELEYEBİLİRDİK AMA..."

Kerem transferinde şöyle bir tuzağa düştük. Orada Mario Branco bizi o kadar tanıyor ki hep perdenin arkasında kalarak, Rui Costa'ya sinyaller vererek ve bizim ne kadar arzulu olabileceğimizi bilerek bizi çok köşeye sıkıştırdılar. Keşke daha önce alsaydık. Benfica'yı elebilirdik.

🟡🔵 Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp: Biz bu yola yönetimsel bir değişim için çıktık. Fenerbahçe'de 7 sene şampiyon olunmamış periyotlar olmuş ama hiçbir başkan aynı dönemde 7 sene şampiyonsuzluk yaşamamış. Bu sefer biraz geç oldu ama katılımın yüksek olması iyi bir… pic.twitter.com/eKna3mwmjY — A Spor (@aspor) September 16, 2025

"GEÇMİŞE BAKARSAK DAHA BAŞARILIYIM"

Sayın başkan, Sadettin Bey'le teknik direktör konusu hakkında görüş alışverişi yaptığını söyledi. Ama onun maalesef böyle bir tarzı var. Diğer adayla görüşmem dedi. Ondan sonra da 'FB TV'ye çıkalım başkan adaylarıyla' dedi. Siz de bir adaysınız, ben de bir adayım. Sizin benden bir üstünlüğünüz yok, benim de sizden bir üstünlüğüm yok. Hatta geçmişe bakarsanız sizden de başarılıyım.

🟡🔵 Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp: Fenerbahçe çok büyük bir camia ve bunu pozitif anlamda yansıtmalıyız. pic.twitter.com/ijllTz8nXk — A Spor (@aspor) September 16, 2025

"YÖNETİMSEL OLARAK YANLIŞTI"

Mourinho buraya geldi, yapıdan bahsettiniz. Yapı var mı? Var, dibine kadar var. Söylüyorum ama mücadele onun işi değil. Bugün gitti, adam yok. Kim mücadele edecek? Unuttu yapıyı, değil mi? Sizlerin ve burada yaşayanların meselesi yapı. Yapı, hocanın meselesi değil. Siz söylerseniz o bahane limanı olur. Adam her seferinde 'Yapı var, bilmem ne var' dedi, sorumluluğu üzerine almadı. Yönetimsel olarak büyük bir yanlıştı bu.

🟡🔵 Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp: Seçim var diye çok büyük harcamalarla transferler yapıldı ama seçim var diye popülist hamlelerle Fenerbahçe'yi yönetemezsiniz. Ali Koç'un futbol mantalitesi meyve vermiyor. pic.twitter.com/7w3jqDQQ0c — A Spor (@aspor) September 16, 2025

"SEÇİME AVANTAJLI GİRMEK İÇİN..."

Seçim tarihi neden 20-21 Eylül olarak belirlendi? 13-14 Eylül tarihi, transfer döneminin bitiminin ertesi günü olarak hesaplanmış ve seçime avantajlı girmek istenmiş olabilir. Ancak bu durum Fenerbahçe'nin avantajına mı olacak? Ben önce buna bakardım.

🟡🔵 Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp: Öncelikle, imza veren 10 bin kişinin kongreye gelmesi lazım ve mutlaka geleceklerdir. Ayrıca, 30 bine yakın üyenin de katılması bekleniyorum. pic.twitter.com/hLAE5gecGo — A Spor (@aspor) September 16, 2025

"KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ YOK' SLOGANI 'KADIKÖY HATIRASI OLDU"

Başarısızlığın en büyük nedeni, camianın bir araya gelememesidir. Öncelikle, imza veren 10 bin kişinin kongreye gelmesi lazım ve mutlaka geleceklerdir. Ayrıca, 30 bine yakın üyenin de katılması bekleniyorum. Biz gücümüzü birleştirirsek, bu yapıyı durdurabilir ve işlevsiz hale getirebiliriz. 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganı, şimdi 'Kadıköy hatırası' oldu. Beni en yaralayan budur.

TEDESCO İLE DEVAM EDİLECEK Mİ?

Tedesco'nun Fenerbahçe'de başarılı olacağına inanıyorum çünkü Alman ekolünden gelen bir hoca.