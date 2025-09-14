Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe ile ilk maçının ardından konuştu!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli formayı ilk kez giyen isimlerden Kerem Aktürkoğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Gerçekten maçta önce farklı bir heyecanım vardı. Fenerbahçe formasını hep hayal ettim ve giymek istedim. Maçtan önce bunun biraz gerginliği vardı. Galip geldiğimiz için mutluyum. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Önemli olan galibiyet almaktı. Zor bir maçtı. Yeni hocamızla birlikte kısa zamanda taktik anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Güzel ve zorlu bir maç oldu. Heyecanlı bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımıza teşekkürler. İnşallah sezonumuz böyle güzel devam eder."

"Takım olarak adaptasyona ihtiyacımız var ama bahane yok. Bu bir süreç, hem benim hem de takım için. Bugün güzel bir başlangıç oldu. İnşallah aynı şekilde Alanyaspor maçıyla da devam ederiz."

"Fenerbahçe formasını hep hayal ettim ve giymek istedim."