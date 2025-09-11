Fenerbahçe'de gündemi sarsacak iddia! İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Sarı lacivertli yönetimin, Domenico Tedesco'yu açıklamadan önce İsmail Kartal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe'de teknik adam arayış sürecinde ismi en fazla geçen teknik adam İsmail Kartal olmuştu. Ancak daha sonra Domenico Tedesco'dan yana karar alınmıştı.
Takvim'in haberine göre, tecrübeli hocayla ilgili kulislerde şok bir iddia konuşulmaya başlandı. İddialara göre yönetimden bir kişi 3-4 gün önce İsmail Kartal'ı arayarak, "Hocam hayırlı olsun. Yola seninle devam ediyoruz" dedi.
Ancak bu görüşmeden kısa bir süre sonra Başkan Ali Koç'un talimatıyla bu karardan vazgeçildi.
Sportif direktör Devin Özek'in yabancı teknik adam konusundaki baskıları nedeniyle Ali Koç'un böyle bir fikir değişikliğine gittiği öne sürülüyor. Ayrıca yönetim içinde ve kamuoyunda oluşan bazı tepkilerin de U dönüşünde önemli rol oynadığı belirtiliyor.
İsmail Kartal önceki gece bir açıklama yapmış ve, "Fenerbahçemiz'in yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur.
Fenerbahçemiz'in bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım" demişti.