Fenerbahçe'de gündemi sarsacak iddia! İsmail Kartal...

Takvim'in haberine göre, tecrübeli hocayla ilgili kulislerde şok bir iddia konuşulmaya başlandı. İddialara göre yönetimden bir kişi 3-4 gün önce İsmail Kartal'ı arayarak, "Hocam hayırlı olsun. Yola seninle devam ediyoruz" dedi.

Ancak bu görüşmeden kısa bir süre sonra Başkan Ali Koç'un talimatıyla bu karardan vazgeçildi. Sportif direktör Devin Özek'in yabancı teknik adam konusundaki baskıları nedeniyle Ali Koç'un böyle bir fikir değişikliğine gittiği öne sürülüyor. Ayrıca yönetim içinde ve kamuoyunda oluşan bazı tepkilerin de U dönüşünde önemli rol oynadığı belirtiliyor.