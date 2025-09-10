Fenerbahçe'de Domenico Tedesco sağlık kontrolünden geçti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ve yardımcıları sağlık kontrolünden geçti. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 13:39
Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'yu getirilmişti. Sarı-lacivertli kulüp, Tedesco'nun yardımcılarıyla birlikte sağlık kontrolünde geçtiğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve yardımcıları, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan tetkikleri yapılan Tedesco ve yardımcılarının sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerle tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

