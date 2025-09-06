Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Feyenoord maçından 15 gün önce...

"Eğer Şampiyonlar Ligi kulübüm için hayati bir şey olsaydı, Feyenoord maçı ile Benfica maçı arasındaki süreçte bir şeyler yapılırdı. Benfica karşısına yine Feyenoord maçındaki oyuncularla çıkıyoruz. Bana göre bu iki maç için ekstra bir çaba gösterilmedi. Bu tur tamamlandığında, ister Avrupa Ligi ister Şampiyonlar Ligi olsun, UEFA listesi için zaman olacak. O süreçte bir şey olur mu, bilmiyorum. Açıkçası bence bir liste yok, hiçbir oyuncunun da takıma katılacağını düşünmüyorum. Bu bir çelişki olur. Normalde transfer piyasasına bir hedef için girilir. Hedefi garantiledikten sonra oyuncu almak bana mantıksız geliyor."