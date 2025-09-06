CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Feyenoord maçından 15 gün önce...

Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Feyenoord maçından 15 gün önce...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, 2024/25 sezonu başında göreve getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Portekizli çalıştırıcının Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanan Feyenoord maçından önce yaptığı flaş hareket ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 09:52
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Feyenoord maçından 15 gün önce...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda birçok yıldız ismi takıma kazandıran Fenerbahçe'de Jose Mourinho gündemden düşmüyor.

Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Feyenoord maçından 15 gün önce...

Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Benfica maçı öncesi gündem olan açıklamalarda bulundu.

Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Feyenoord maçından 15 gün önce...

Transfer çalışmalarıyla ilgili yönetimi eleştiren Mourinho, "Eğer Şampiyonlar Ligi kulübüm için hayati bir şey olsaydı, Feyenoord maçı ile Benfica maçı arasındaki süreçte bir şeyler yapılırdı. Benfica karşısına yine Feyenoord maçındaki oyuncularla çıkıyoruz. Bana göre bu iki maç için ekstra bir çaba gösterilmedi. Bu tur tamamlandığında, ister Avrupa Ligi ister Şampiyonlar Ligi olsun, UEFA listesi için zaman olacak. O süreçte bir şey olur mu, bilmiyorum. Açıkçası bence bir liste yok, hiçbir oyuncunun da takıma katılacağını düşünmüyorum. Bu bir çelişki olur. Normalde transfer piyasasına bir hedef için girilir. Hedefi garantiledikten sonra oyuncu almak bana mantıksız geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Feyenoord maçından 15 gün önce...

Sarı-lacivertli yönetim ise takımın Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrası Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı.

Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Feyenoord maçından 15 gün önce...

Pazartesi gününe kadar yeni teknik direktörünü açıklaması beklenen Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Feyenoord maçından 15 gün önce...

A Spor'un haberine göre deneyimli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanan Feyenoord maçı öncesi yapılan transfer toplantısında "Bana sağ kanatta İrfan Can ve Cengiz yeter" diyerek transfer istemedi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Feyenoord maçından 15 gün önce...

O sırada sarı-lacivertlilerin gündeminde transferini geçtiğimiz günlerde açıklanan Marco Asensio olduğu belirtilirken, Mourinho'nun Cengiz Ünder'i UEFA listesine yazmayarak sağ kanat transferi istediği aktarıldı.

Reklam
Fenerbahçe'de Zidane ile anlaşma tamam!
DİĞER
atv ekranlarında yeni sezon başlıyor!
Asrın inşası tam gaz! Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek
Transferde ters köşe! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a doğru
Ernest Muçi Trabzon'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde ters köşe! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a doğru Transferde ters köşe! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a doğru 08:37
Türkiye-İsveç basketbol maçı detayları! Türkiye-İsveç basketbol maçı detayları! 07:47
Japonya-Türkiye voleybol maçı detayları! Japonya-Türkiye voleybol maçı detayları! 07:32
Bugünkü maçlar 6 Eylül 2025 Cumartesi Bugünkü maçlar 6 Eylül 2025 Cumartesi 06:53
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:54
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:47
Daha Eski
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! 00:29
Mimovic için transferde sürpriz gelişme! Mimovic için transferde sürpriz gelişme! 00:29
F.Bahçe'ye Spalletti şoku! F.Bahçe'ye Spalletti şoku! 00:29
Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! 00:29