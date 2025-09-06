Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Feyenoord maçından 15 gün önce...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, 2024/25 sezonu başında göreve getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Portekizli çalıştırıcının Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanan Feyenoord maçından önce yaptığı flaş hareket ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda birçok yıldız ismi takıma kazandıran Fenerbahçe'de Jose Mourinho gündemden düşmüyor.
Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Benfica maçı öncesi gündem olan açıklamalarda bulundu.
Transfer çalışmalarıyla ilgili yönetimi eleştiren Mourinho, "Eğer Şampiyonlar Ligi kulübüm için hayati bir şey olsaydı, Feyenoord maçı ile Benfica maçı arasındaki süreçte bir şeyler yapılırdı. Benfica karşısına yine Feyenoord maçındaki oyuncularla çıkıyoruz. Bana göre bu iki maç için ekstra bir çaba gösterilmedi. Bu tur tamamlandığında, ister Avrupa Ligi ister Şampiyonlar Ligi olsun, UEFA listesi için zaman olacak. O süreçte bir şey olur mu, bilmiyorum. Açıkçası bence bir liste yok, hiçbir oyuncunun da takıma katılacağını düşünmüyorum. Bu bir çelişki olur. Normalde transfer piyasasına bir hedef için girilir. Hedefi garantiledikten sonra oyuncu almak bana mantıksız geliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-lacivertli yönetim ise takımın Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrası Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı.
Pazartesi gününe kadar yeni teknik direktörünü açıklaması beklenen Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
A Spor'un haberine göre deneyimli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanan Feyenoord maçı öncesi yapılan transfer toplantısında "Bana sağ kanatta İrfan Can ve Cengiz yeter" diyerek transfer istemedi.
O sırada sarı-lacivertlilerin gündeminde transferini geçtiğimiz günlerde açıklanan Marco Asensio olduğu belirtilirken, Mourinho'nun Cengiz Ünder'i UEFA listesine yazmayarak sağ kanat transferi istediği aktarıldı.