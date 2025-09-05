CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den transferde David Alaba sürprizi! Ezeli rakipleri de devrede

Fenerbahçe'den transferde David Alaba sürprizi! Ezeli rakipleri de devrede

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın gündemindeki yıldız ismin David Alaba olduğu öğrenildi. Yıldız ismin transferi için sarı-lacivertlilerin ezeli rakibinin de nabız yokladığı aktarıldı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 06:51
Fenerbahçe'den transferde David Alaba sürprizi! Ezeli rakipleri de devrede

Transferde ardı ardına dünyaca ünlü yıldızları getiren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. UEFA listesini temsil eden sarı-lacivertiler buna karşın fırsat transferleri için çalışmalar yürütüyor. İspanya basınında çıkan haberde; Fenerbahçe'nin Real Madrid'de oynayan dünyaca ünlü savunmacı 1992 doğumlu David Alaba ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den transferde David Alaba sürprizi! Ezeli rakipleri de devrede

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kadroda düşünmediği Alaba'ya karşı tüm tekliflere sıcak baktığı bildirildi.Ancak Avusturyalı yıldızın ilk etapta Real Madrid'de kalmak istediği belirtildi. İspanyol basını, Türkiye'de transfer döneminin 12 Eylül'de biteceğini işaret ederek Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki futbolcu konusunda önemli bir alternatif olduğu yazıldı.

Fenerbahçe'den transferde David Alaba sürprizi! Ezeli rakipleri de devrede

SAVUNMADA JOKER

David Alaba kariyeri boyunca sol stoper ve sol bek olarak görev yaptı. Real Madrid ve Bayern Münih'te her iki pozisyonda oynayan Avusturyalı futbolcu bu özelliğiyle önemli bir alternatif oluşturuyor.

Fenerbahçe'den transferde David Alaba sürprizi! Ezeli rakipleri de devrede

SAKATLIK ARAŞTIRMASI

Real Madrid'deki son döneminde sakatlıklardan dolayı çok sıkıntı çeken David Alaba'nın durumunun araştırılacağı ifade edildi. Şu anda herhangi bir sakatlık problemi olmayan Avusturyalı savunmacının geçmişten gelen bir sıkıntısının olup olmayacağı bildirildi.

Fenerbahçe'den transferde David Alaba sürprizi! Ezeli rakipleri de devrede

BEŞİKTAŞ DA YAKIN TAKİPTE

İspanya basınında yer alan haberlerde David Alaba için Beşiktaş'ın da devrede olduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlıların da Alaba'nın durumunu sorduğu ve transfer için harekete geçebileceği bildirildi. Real Madrid'in 33 yaşındaki futbolcuyu bonservissiz bırakıp bırakmayacağının araştırıldığı kaydedildi.

