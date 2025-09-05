Fenerbahçe'den transferde David Alaba sürprizi! Ezeli rakipleri de devrede

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Transferde ardı ardına dünyaca ünlü yıldızları getiren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. UEFA listesini temsil eden sarı-lacivertiler buna karşın fırsat transferleri için çalışmalar yürütüyor. İspanya basınında çıkan haberde; Fenerbahçe'nin Real Madrid'de oynayan dünyaca ünlü savunmacı 1992 doğumlu David Alaba ile ilgilendiği öne sürüldü.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kadroda düşünmediği Alaba'ya karşı tüm tekliflere sıcak baktığı bildirildi.Ancak Avusturyalı yıldızın ilk etapta Real Madrid'de kalmak istediği belirtildi. İspanyol basını, Türkiye'de transfer döneminin 12 Eylül'de biteceğini işaret ederek Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki futbolcu konusunda önemli bir alternatif olduğu yazıldı.