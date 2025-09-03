Fenerbahçe UEFA'ya listesini bildirdi!

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak UEFA'ya Avrupa Ligi listesini bildirdi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLADIĞI LİSTE:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demi,r Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene
İŞTE LİSTEDE YER ALMAYAN İSİMLER:
Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder