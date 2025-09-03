CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe UEFA'ya listesini bildirdi!

Fenerbahçe UEFA'ya listesini bildirdi!

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak UEFA'ya Avrupa Ligi listesini bildirdi.

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 22:41 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 22:46
Fenerbahçe UEFA'ya listesini bildirdi!

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak UEFA'ya Avrupa Ligi listesini bildirdi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLADIĞI LİSTE:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demi,r Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene

İŞTE LİSTEDE YER ALMAYAN İSİMLER:

Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder

