Fenerbahçe Ederson transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Ederson'un transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11 milyon Euro ödenecektir." ifadeleri yer aldı.