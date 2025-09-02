Fenerbahçe Ederson transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Ederson'un transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
MALİYETİ AÇIKLANDI
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11 milyon Euro ödenecektir." ifadeleri yer aldı.
Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, Brezilyalı file bekçisi Ederson'un transferi için kulübü Manchester City ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu resmi imzaların tamamlanması için İstanbul'a getirilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/rMqY13o7Zy— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2025