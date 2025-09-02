CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Ederson transferini açıkladı!

Fenerbahçe Ederson transferini açıkladı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Ederson'un transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Brezilyalı yıldızın maliyeti açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 10:00 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 10:07
Fenerbahçe Ederson transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Ederson'un transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11 milyon Euro ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

