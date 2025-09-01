TRANSFER HABERİ: Marco Asensio Fenerbahçe'de!

Sarı-lacivertliler, İspanyol oyuncu Marco Asensio'nun transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun kalıcı transferi için Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri yer aldı.

ASENSIO'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Düzenlenen imza töreninde konuşan İspanyol yıldız "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum." dedi.