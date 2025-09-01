TRANSFER HABERİ: Marco Asensio Fenerbahçe'de!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, İspanyol oyuncu Marco Asensio'nun transferini resmen açıkladı. İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 20:35 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 20:44
Sarı-lacivertliler, İspanyol oyuncu Marco Asensio'nun transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun kalıcı transferi için Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri yer aldı.

