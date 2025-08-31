Yeni transferler sahada olacak mı? İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı 11'i

CANLI SKOR ANA SAYFA
Benfica’ya elenen Fenerbahçe, gözünü Süper Lig’e çevirdi. Kanarya Süper Lig’in yeni ekibi Gençlerbirliği’ni yenerek moral bulmak istiyor. 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışı 2. hafta Göztepe yapmış ve rakibiyle İzmir'de golsüz berabere kalmıştı. Geçen hafta taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler ilk 3 puanını hanesine yazdırmıştı.

GÖLE YÖNETECEK

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya 1-0 yenilen Kanarya, Süper Lig'in yeni ekibini Başkent'te mağlup ederek hem 2'de 2 yapmak hem de milli araya moralli girmek istiyor. Sarı-lacivertli yönetim Portekiz'deki yenilgi sonrası teknik direktör Jose Mourinho'nun kontratını sonlandırmıştı. Gençlerbirliği sınavında takımın başında antrenör Zeki Murat Göle olacak.

5 OYUNCU YOK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan'ın tedavilerine devam ediliyor. Benfica karşısında sakatlık yaşayan Jhon Duran ve Semedo'nun da forma giyemeyeceği öğrenildi.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Gökhan, Hanousek, Goutas, Thalisson, Pereira, Oğulcan, Zuzek, Abdürrahim, Traore, Göktan, Metehan

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Oğuz Aydın, Talisca, En-Nesyri

