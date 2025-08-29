FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'nun aldığı tazminatlar gündem oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Mourinho, bugüne kadar çalıştırdığı kulüplerden yüksek tazminatlar aldı. 2007'de Chelsea'den 21 milyon Euro, 2013'te Real Madrid'den 20 milyon Euro, 2015'te ikinci Chelsea döneminden 14,5 milyon Euro, 2018'de Manchester United'dan 20 milyon Euro, 2021'de Tottenham'dan 21 milyon Euro ve 2024'te Roma'dan 3,5 milyon Euro kazanmıştı.
Fenerbahçe'nin ödeyeceği 15 milyon Euro ile birlikte Mourinho'nun kariyerinde toplam tazminat geliri 115 milyon Euroya yükseldi. Bu rakam, Portekizli hocayı futbol tarihinin en yüksek tazminat geliri elde eden teknik direktörleri arasına taşıdı.
