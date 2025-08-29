FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'nun aldığı tazminatlar gündem oldu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho'nun cebine giren toplam tazminat oranı gündeme oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 13:04
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Söylentilere göre sarı-lacivertliler Portekizli çalıştırıcıya 15 milyon Euro tazminat ödeyecek.

Mourinho, bugüne kadar çalıştırdığı kulüplerden yüksek tazminatlar aldı. 2007'de Chelsea'den 21 milyon Euro, 2013'te Real Madrid'den 20 milyon Euro, 2015'te ikinci Chelsea döneminden 14,5 milyon Euro, 2018'de Manchester United'dan 20 milyon Euro, 2021'de Tottenham'dan 21 milyon Euro ve 2024'te Roma'dan 3,5 milyon Euro kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin ödeyeceği 15 milyon Euro ile birlikte Mourinho'nun kariyerinde toplam tazminat geliri 115 milyon Euroya yükseldi. Bu rakam, Portekizli hocayı futbol tarihinin en yüksek tazminat geliri elde eden teknik direktörleri arasına taşıdı.

