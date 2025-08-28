"Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda! Olan taraftara oluyor"

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

F.Bahçe camiasına çok üzülüyorum. 30 milyonun suçu yok, suçlular belli. Birkaç hafta önce 2-3 milyon Euro daha az vermek için tuhaf pazarlıklar yaşandı. Ne acıdır dün Kerem'in golüyle Benfica, Şampiyonlar Ligi'ne girdi. İşin tuhafı bu Kerem, yarından sonra Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'ye transfer olursa sarı-lacivertli taraftarlar nasıl karşılayacak?

Gelelim maça… F.Bahçe ilk isabetli ortasını 71. dakikada yaptı. Futbol adına ortaya konulan hiçbir artı yok. Takım boyu çok uzun. F.Bahçe rakip sahada top tutamıyor, iki pas yapamıyor, dönen topların ve ikili mücadelelerin çoğunu Benfica kazanıyor. Bakmayın siz skora, Benfica öne geçtikten sonra maçı tutmayı düşündü.