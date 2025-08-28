CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe "Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda! Olan taraftara oluyor"

"Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda! Olan taraftara oluyor"

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçında Portekiz ekibi Benfica'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Kanarya, uzun yıllardır devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine son veremedi. Karşılaşmayı Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 11:49 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 11:51
"Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda! Olan taraftara oluyor"

F.Bahçe camiasına çok üzülüyorum. 30 milyonun suçu yok, suçlular belli. Birkaç hafta önce 2-3 milyon Euro daha az vermek için tuhaf pazarlıklar yaşandı. Ne acıdır dün Kerem'in golüyle Benfica, Şampiyonlar Ligi'ne girdi. İşin tuhafı bu Kerem, yarından sonra Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'ye transfer olursa sarı-lacivertli taraftarlar nasıl karşılayacak?

"Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda! Olan taraftara oluyor"

Gelelim maça… F.Bahçe ilk isabetli ortasını 71. dakikada yaptı. Futbol adına ortaya konulan hiçbir artı yok. Takım boyu çok uzun. F.Bahçe rakip sahada top tutamıyor, iki pas yapamıyor, dönen topların ve ikili mücadelelerin çoğunu Benfica kazanıyor. Bakmayın siz skora, Benfica öne geçtikten sonra maçı tutmayı düşündü.

"Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda! Olan taraftara oluyor"

Söylenecek o kadar tuhaf şeyler var ki.. Böylesine kritik bir maça Livakovic ile başlıyorsun. Tamam, iyiydi Livakovic. O halde 3 maçtır niye İrfan Can ile oynadın? Geçen haftanın en iyisi Çağlar'dı, Semedo sakatlanmasa belki o da oyuna girmeyecekti.

"Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda! Olan taraftara oluyor"

Hüsran ki büyük hüsran. Mourinho'nun umurunda değil. Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda, olan 30 milyon taraftara oluyor. Sloven hakem Vincic, dün gece kötü maç yönetti.

"Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda! Olan taraftara oluyor"

Gergin, tedirgin, sürekli oyuncularla konuşup izah etmeye çalışıyor. Hakem yönünden F.Bahçe şanslıydı. Tamam, Benfica'nın ilk golü ofsayt ama ikinci golde sadece şeklen bir itme var. Bu seviyelerde bu tür golleri verirler.

