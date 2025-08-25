FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yusuf Akçiçek için hazırlanan scout raporu ortaya çıktı! İşte biçilen piyasa değeri

Geçen sezon birçok Avrupa kulübü, Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek'i izlemek için Kadıköy'e akın etti. Sabah gazetesinin Club Brugge'de görev yapan deneyimli scout Dimitri Vastenavondt'dan özel bir rapor aldığı öğrenildi. İşte dev kulüplerin de takibinde olan 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek'in detaylı scout raporu:

Profil: Pozisyon olarak sol ayaklı stoper; üçlü savunmada sol kenarda veya sol bekte de görev alabiliyor. Fiziksel&teknik özellikler: 1.93 m boyunda, fiziksel olarak güçlü, hava toplarında etkili. Sahip olduğu teknik beceri ve soğukkanlılığı sayesinde hat kıran paslar atabiliyor. Piyasa değeri ve tanınırlık: 2024 sonunda değeri yok denecek kadar az iken kısa sürede yükselişe geçti. Yıl sonuna doğru 500 bin Euro seviyesine çıkan piyasa değeri, Mart 2025'te 5 milyon Euro'ya ulaştı. Şu anda Türkiye'nin en değerli U21 yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.