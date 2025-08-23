FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Çağlar ve İsmail'e övgü!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe evinde Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Jose Mourinho galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

Jose Mourinho: Bugün 5-6 atabilirdik. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunu domine ettik. Çok üstündük. Hak ettiğinden daha az farklı bir galibiyet oldu.

2 İSME ÖVGÜ

"Çağlar ve İsmail çok çok iyilerdi. İsmail geldiğimden beri en iyi maçını oynadı. Onun görevi aslında savaşmaktır ama bugün çok temiz pas yaptı. Çağlar da girdiği tüm mücadeleleri kazandı. Çok iyi oynadılar." dedi.