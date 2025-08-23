CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Çağlar ve İsmail'e övgü!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 00:12 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 00:32
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe evinde Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Jose Mourinho galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

Jose Mourinho: Bugün 5-6 atabilirdik. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunu domine ettik. Çok üstündük. Hak ettiğinden daha az farklı bir galibiyet oldu.

2 İSME ÖVGÜ

"Çağlar ve İsmail çok çok iyilerdi. İsmail geldiğimden beri en iyi maçını oynadı. Onun görevi aslında savaşmaktır ama bugün çok temiz pas yaptı. Çağlar da girdiği tüm mücadeleleri kazandı. Çok iyi oynadılar." dedi.

