Dorgeles Nene: Mourinho ile çalışacak olmak gerçekten gurur verici

FB TV'ye açıklamada bulunan 22 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle çok gururluyum çünkü çok büyük bir camiadayım. Fenerbahçe'deyim! Fenerbahçe forması giyecek olduğum için de çok ama çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Burada çok büyük oyuncularla beraber oynayacağım, çok büyük takım arkadaşlarım olacak ve aynı zamanda çok büyük bir hocayla çalışıyor olacağım. Zaten buraya gelmemde bu saydığım faktörler çok etkili oldu. Dolayısıyla burada olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de istikrarlı bir şekilde performans sergilemek istediğini vurgulayan Nene, transfer sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin ilgisini ve isteğini ilk etapta bana menajerim söyledi. Otomatik olarak da buraya gelme konusunda çok istekli davrandım çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Dolayısıyla bu transfer süreci çok hızlı bir şekilde cereyan etti. İki kulüp, kendi arasında anlaştı. Ben de aynı gün buraya geldim çünkü gelme konusunda istekliydim. Hatta birçok eşyamı orada bıraktım, hazırlayamadan geldim çünkü Fenerbahçe formasını giyecek olmak benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Çok büyük bir gurur. Çok mutluyum bu süreçten dolayı. Burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım, her şeyimi vereceğim."

"MOURINHO İLE ÇALIŞACAK OLMAK GURUR VERİCİ"

Dorgeles Nene, teknik direktör Jose Mourinho ile çalışacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Mourinho'nun çalıştırdığı takım tarafından istenmenin önemine değinen Nene, "Öncelikle hocamız Jose Mourinho'ya teşekkür etmek istiyorum. Onunla çalışacak olmak gerçekten gurur verici. Onun takımında yer almak, onun takımı tarafından istenmek, onunla beraber aynı amaç uğruna çalışacak olmak çok büyük bir his. Kendisi gerçekten çok büyük bir hoca. Ben daha küçükken televizyondan onu ve başarılarını izlerdim. Takım ve onun için her şeyimi vereceğim. Güzel şeyler başarmak için en iyisini ortaya koymak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın kendisini çok sıcak karşıladığını da aktaran Nene, "Fizik olarak fazlasıyla hazır hissediyorum, mental olarak da aynı şekilde kendimi güçlü ve hazır hissediyorum. Dolayısıyla bana görev geldiği takdirde elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Çok büyük bir camiadayım ve bu büyük kulüp için büyük camia için ben de en iyisini yapacağım ve her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Dorgeles Nene, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile yaptıkları maçta takıma büyük destek veren taraftarlara ilişkin şu ifadeleri kullandı.

"Gerçekten inanılmazdı ve harikaydı. Taraftarlarımız çok güçlü bir ortam ve atmosfer yarattı. Aslında ben maçı tribünde seyrederken bir yandan da takımıma katkı sağlayabilmek adına soyunma odası ve sahada olmayı çok istedim. Çünkü taraftarlarımızın göstermiş olduğu destek tezahüratları gerçekten çılgıncaydı, dolayısıyla hayranlıkla seyrettim. Taraftarlarımıza güzel mesajları için teşekkür etmek istiyorum. Aldığım mesajlarda şunu hissettim. Benim gelmemi çok istediler ve gelmiş olmamdan dolayı da çok mutlular. Benim için bunları görmek çok büyük onur ve gurur. Fenerbahçe için her şeyi yapacağım. Birlikte iyi bir sezon geçirerek sezon sonu şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Onların destekleriyle beraber Şampiyonlar Ligi'ne de kalacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız arkamızda olduğu sürece bütün hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz."