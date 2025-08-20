Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeleri play-off turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde ise tribünleri heyecanlandıran tarihi bir an yaşandı.

Kadıköy'de tam 12 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Taraftarlar, yıllar sonra gelen bu anı büyük bir coşkuyla karşıladı ve tribünlerde unutulmaz bir atmosfer oluştu.

Sarı-lacivertlilerin stadında son olarak 21 Ağustos 2013'te, Arsenal ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde bu müzik yükselmişti. Aradan geçen yılların ardından Şampiyonlar Ligi'nin simgesi olan o ezgi, Kadıköy'de yeniden yankılandı.

İŞTE O AN