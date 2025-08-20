CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği!

Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği!

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeleri play-off turunda Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe'nin stadında 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 22:17
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeleri play-off turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde ise tribünleri heyecanlandıran tarihi bir an yaşandı.

Kadıköy'de tam 12 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Taraftarlar, yıllar sonra gelen bu anı büyük bir coşkuyla karşıladı ve tribünlerde unutulmaz bir atmosfer oluştu.

Sarı-lacivertlilerin stadında son olarak 21 Ağustos 2013'te, Arsenal ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde bu müzik yükselmişti. Aradan geçen yılların ardından Şampiyonlar Ligi'nin simgesi olan o ezgi, Kadıköy'de yeniden yankılandı.

İŞTE O AN

F.Bahçe - Benfica | CANLI İZLE
Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt!
DİĞER
'Aynadaki Yabancı'nın oyuncu kadrosu tamamlandı!
"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"
F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı!
Mourinho: Kendi kimliğimizi kaybetmemeliyiz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Oğuzhan ‘Jrokez’ Dalgakıran’ı andı! F.Bahçe Oğuzhan ‘Jrokez’ Dalgakıran’ı andı! 21:50
F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek 21:42
Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! 21:42
Ülker Stadyumu sosyal medya hesapları Halley Arkanda oluyor Ülker Stadyumu sosyal medya hesapları Halley Arkanda oluyor 21:35
Benfica ilk 11'ini Kerem ile duyurdu! Benfica ilk 11'ini Kerem ile duyurdu! 21:21
UEFA'nın anketinde F.Bahçe önde! UEFA'nın anketinde F.Bahçe önde! 21:15
Daha Eski
F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! 21:09
Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! 21:08
Kerem Aktürkoğlu Saraçoğlu koridorlarında Kerem Aktürkoğlu Saraçoğlu koridorlarında 20:49
Djiku: Zor bir maç olacak! Djiku: Zor bir maç olacak! 20:36
Mourinho: Kendi kimliğimizi kaybetmemeliyiz Mourinho: Kendi kimliğimizi kaybetmemeliyiz 20:29
Solskjaer: Eleştirileri yok sayma eğilimindeyim! Solskjaer: Eleştirileri yok sayma eğilimindeyim! 20:01