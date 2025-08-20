CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe 0-0 Benfica (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET) Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Benfica ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki dev maçta Sarı lacivertliler Portekiz ekibiyle golsüz berabere kaldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 23:53 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 23:56
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Benfica'yı konuk etti.

Kadıköy'deki dev maçın ilk randevusu golsüz beraberlikle tamamlandı.

Portekiz ekibinde Florentino 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! Devamını Oku BUNU DA OKU

12 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALDI

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki mücadele uzun süren bir hasreti sonlandırdı.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalması nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi müziği, 12 yıl sonra Kadıköy'de çalındı.

Benfica ilk 11'ini Kerem ile duyurdu! Devamını Oku BUNU DA OKU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna en son 2013 yılında çıkmıştı. Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal'i ağırlayan sarı-lacivertliler maçı 3-0 kaybetmişti.

Söz konusu müsabakanın ardından Kadıköy'de 4 bin 374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği duyuldu.

KEREM, BENFİCA'DA İLK 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında Benfica formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Uzun süredir sarı-lacivertlilere transferi gündeminde bulunan Kerem, teknik direktör Bruno Lage tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica maçına yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmadan saatler önce stat ve çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlar eşliğinde maçın havasını yaşadı.

Müsabaka öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere çağıran Fenerbahçeli taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde koreografi gösterisi gerçekleştirdi.

FİLİSTİN'E DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Filistin'i unutmadı.

Karşılaşma öncesinde tribünlerde "Stop The Genocide In Gaza! Free Palestine!" pankartı açıldı.

