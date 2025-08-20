Fenerbahçe 0-0 Benfica (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET) Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Benfica'yı konuk etti.
Kadıköy'deki dev maçın ilk randevusu golsüz beraberlikle tamamlandı.
Portekiz ekibinde Florentino 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
🟥 Benfica'da Florentino Luis, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. #UCL pic.twitter.com/xK6VSq5RuS— TRT Spor (@trtspor) August 20, 2025
Anderson Talisca'nın muhteşem vuruşunu En-Nesyri tamamladı ama ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. #UCL pic.twitter.com/lTV1vlG0qi— TRT Spor (@trtspor) August 20, 2025
12 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALDI
Fenerbahçe ile Benfica arasındaki mücadele uzun süren bir hasreti sonlandırdı.
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalması nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi müziği, 12 yıl sonra Kadıköy'de çalındı.
Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği #UCL pic.twitter.com/5R9RPqs7bS— TRT Spor (@trtspor) August 20, 2025
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna en son 2013 yılında çıkmıştı. Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal'i ağırlayan sarı-lacivertliler maçı 3-0 kaybetmişti.
Söz konusu müsabakanın ardından Kadıköy'de 4 bin 374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği duyuldu.
KEREM, BENFİCA'DA İLK 11'DE BAŞLADI
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında Benfica formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Uzun süredir sarı-lacivertlilere transferi gündeminde bulunan Kerem, teknik direktör Bruno Lage tarafından ilk 11'de görevlendirildi.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica maçına yoğun ilgi gösterdi.
Karşılaşmadan saatler önce stat ve çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlar eşliğinde maçın havasını yaşadı.
Müsabaka öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere çağıran Fenerbahçeli taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.
Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde koreografi gösterisi gerçekleştirdi.
FİLİSTİN'E DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, Filistin'i unutmadı.
Karşılaşma öncesinde tribünlerde "Stop The Genocide In Gaza! Free Palestine!" pankartı açıldı.