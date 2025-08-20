Nelson Semedo: Tur hala ortada

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile golsüz berabere kaldı. Zorlu mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin sağ kanat bek oyuncusu Nelson Semedo karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Semedo'nun sözleri...

"TUR HALA ORTADA"

"Bugünkü atmosfer, her zamanki gibi harikaydı. Taraftarımız, harika bir atmosfer yarattı. İlk yarıda daha iyi olmalıydık. İkinci yarıda daha iyiydik ve topa daha fazla sahip olduk. Attığımız gol de vardı ama ufak farkla ofsayttı. Tur hala ortada. Oraya turu geçme inancımızla gideceğiz."