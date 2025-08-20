CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fred: Benfica beraberlik için oynadı

Fred: Benfica beraberlik için oynadı

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Benfica ile evinde 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Fred açıklamalarda bulundu. İşte Fred'in açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 00:11
Fred: Benfica beraberlik için oynadı

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Play-Off Turu'nun ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Zorlu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin tecrübeli orta saha oyuncusu Fred açıklamalarda bulundu. İşte Fred'in açıklamaları...

"MAÇI KAZANABİLİRDİK"

"İyi bir maç oldu ama üzgünüz sonuçtan dolayı. Maçı kazanabilirdik. İyi bir takıma karşı oynadık. Takım olarak bence iyi bir iş çıkardık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazlasını yapabilirdik. Daha hiçbir şey bitmedi. İkinci maç var ve kazanmak istiyoruz. Oraya tur atlamaya gideceğiz."

"BERABERLİK İÇİN OYNADILAR"

"Onlar beraberlik için oynadı. İkinci maçı evlerinde oynayacaklar çünkü. Onlar için beraberlik kötü değil. Gol atmamız gerekiyordu ama yapamadık, şanslarımız da oldu aslında. İyi mücadele ettik. Bitmedi. Rövanş var ve şansımız olduğunu düşünüyorum çünkü biz iyi bir takımız. Rövanşta daha iyisini ortaya koymalıyız ve daha sabırlı olmalıyız. Orada kazanmamız gerekiyor tur için."

