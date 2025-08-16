Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe 58 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi. İki ekip geçen sezonun da 2. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.