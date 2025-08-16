CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ikinci hafta maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu nedeniyle birinci hafta maçı ertelenen sarı-lacivertliler, yeni sezonda oynayacağı ilk lig maçında hata yapmak istemiyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Feyenoord galibiyeti sonrası etkili oyununu sürdürmeyi amaçlıyor. İzmir ekibi ise deplasmanda Rizespor'u 3-0 mağlup etmesini ardından seri yakalamayı hedefliyor. Futbolseverler ise "Göztepe-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 09:38
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında futbolseverler, Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadeleye kilitlendi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu sebebiyle ilk hafta maçı ertelenen sarı-lacivertliler, bu karşılaşma ile yeni sezondaki ilk lig sınavına çıkacak. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Feyenoord karşısında aldığı önemli galibiyetin ardından sahadaki etkili performansını sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Göztepe ise Rizespor deplasmanında 3-0'lık net bir skorla sahadan galip ayrıldı. İzmir temsilcisi, bu galibiyetin verdiği moralle sahasında seriyi devam ettirmeyi planlıyor. İşte, Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar...

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ikinci haftasında oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Lis, Heliton, Taha, Bokele, Miroshi, Rhaldney, Arda, Cherni, Olaitan, Janderson, Juan

Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz, Amrabat, Fred, Brown, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sezona etkili başlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı ilk maçında hata yapmak istemiyor.

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İlk hafta maçı ertelenen sarı-lacivertliler, sezonu İzmir deplasmanında açarken, güçlü rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SARI-LACİVERTLİLER 23 AÇILIŞ MAÇINDA PUAN KAYBETTİ

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 13 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sezona deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihinde 23 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahadaki son 10 açılış maçından 7'sinde puan kaybetti.

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE İLE FENERBAHÇE ARASINDA 59. RANDEVU

Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 59. kez rakip olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe 58 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi. İki ekip geçen sezonun da 2. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI İSTATİSTİKLERİ

İki takım, lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 29 müsabakada en fazla alınan sonuç beraberlik oldu. İki takım 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe deplasmanda rakibini 9 kez mağlup etmeyi başarırken, Göztepe ise taraftarının önünde 6 kez galibiyete uzandı.

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 58 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı. İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sarı-lacivertli ekip ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı. Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KANARYA'DA 2 EKSİK

Göztepe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor.

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Uzun süredir tedavisi süren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile takımla çalışmalara başlasa da antrenman eksiği bulunan Rodrigo Becao, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KADRODA ROTASYON

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bu maçı düşünerek Göztepe karşısında rotasyona gidecek.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sarı-lacivertli ekipte UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Cengiz Ünder ve Diego Carlos'un yarınki maçta forma giymesi bekleniyor.

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Feyenoord'la oynanan 2 mücadelede süre almayan Çağlar Söyüncü ve Djiku'nun yanı sıra İrfan Can Kahveci de Göztepe karşısında formaya yakın isimler.

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Göztepe ile oynanacak Süper Lig karşılaşması öncesi Fenerbahçe kamp kadrosu şöyle:

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe-Fenerbahçe maçı hakeminin Yasin Kol olduğunu açıkladı. Kol'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alper Akarsu üstlenecek.

F.Bahçe'den ses getirecek transfer! Devin Özek işi bitiriyor
Cuesta için yeni teklif!
DİĞER
Transfer haberi: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Taylan Bulut İstanbul'da
Alaska'daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin'den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
Kerem'in transfer endişesi! "Bir problem mi var?"
Ederson adım adım G.Saray'a! İmza an meselesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monaco - Le Havre maçı hangi kanalda? Monaco - Le Havre maçı hangi kanalda? 09:18
Lens - Lyon maçı hangi kanalda? Lens - Lyon maçı hangi kanalda? 09:13
Usta yazardan G.Saray'ın yıldızına övgü! Usta yazardan G.Saray'ın yıldızına övgü! 08:57
Bugünkü maçlar 16 Ağustos Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 16 Ağustos Cumartesi 2025 08:20
Kayserispor’a yeni sponsor Kayserispor’a yeni sponsor 01:15
Avrupa Bisiklet Başkenti Konya Avrupa Bisiklet Başkenti Konya 01:14
Daha Eski
Nordi Mukiele Sunderland yolcusu Nordi Mukiele Sunderland yolcusu 01:13
Craiova maçına Arnavut Xhaja Craiova maçına Arnavut Xhaja 01:11
Berke’nin yerine sambacı Felipe Berke’nin yerine sambacı Felipe 01:11
Romulo’dan rekor imza Romulo’dan rekor imza 01:09
Buruk: Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum! Buruk: Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum! 01:08
G.Saray evinde F. Karagümrük'ü yendi! G.Saray evinde F. Karagümrük'ü yendi! 01:08