Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Nelson Semedo: Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nelson Semedo, 12 Ağustos Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile oynanacak rövanş maçında turu geçmek istediklerini söyledi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 15:12 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 15:13
Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Semedo, Feyenoord karşısında turu geçeceklerine inandıklarını belirterek "Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansın. Bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarların da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Açıkçası bu turu geçmeyi fazlasıyla hak ediyoruz." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini dile getiren sarı-lacivertli oyuncu, "İlk maçta maalesef istediğimiz neticeyi alamadık. Kalemizde iki gol gördük. Şimdi evimizde bir maç oynayacağız ve dolayısıyla taraftarlarımıza, herkesin desteğine ihtiyacımız olacak. Hiç şüphem yok ki bizleri desteklemek adına inanılmaz bir atmosfer, gürültülü bir ortam oluşturacaklar. Bundan hiç kuşkum yok. Futbolcular olarak bizler de sahada en iyimizi, yüzde 100'ümüzü ortaya koyacağız. Turu geçip adımızı bir üst tura yazdırabilmek için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Biz de böyle yapacağız. İsteğimiz ve arzumuz bir sonraki tura geçip o turdan sonra da Şampiyonlar Ligi'nde olmak." ifadelerini kullandı.

