TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'ndan üzen haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu hakkında son olarak yurt dışından flaş haberi duyurdular. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 12:30Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 12:35
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yer alan haberde, "Feyenoord'dan Hadj Moussa'nın transferini sonuçlandıramayan, Bruma'dan da sakatlık nedeniyle faydalanamayacak olan Benfica'da Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Kerem Aktürkoğlu şu aşamada dokunulmaz durumda." ifadeleri yer aldı.
Ayrıca haberde Bruno Lage'nin yaklaşan Şampiyonlar Ligi ön elemeleri maçlarında Kerem Aktürkoğlu'na öncelikli olarak şans vereceği vurgulandı.