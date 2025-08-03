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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'ndan üzen haber!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'ndan üzen haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu hakkında son olarak yurt dışından flaş haberi duyurdular. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 12:35
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'ndan üzen haber!

Fenerbahçe'de kanat transferi için listedeki en önemli isimlerden birisi de Kerem Aktürkoğlu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'ndan üzen haber!

Kanarya'da milli yıldızın transferi için girişimler sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'ndan üzen haber!

Futbolcuyla ilgili son olarak flaş gelişmeyi Portekiz basınından O Jogo duyurdu.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'ndan üzen haber!

Yer alan haberde, "Feyenoord'dan Hadj Moussa'nın transferini sonuçlandıramayan, Bruma'dan da sakatlık nedeniyle faydalanamayacak olan Benfica'da Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Kerem Aktürkoğlu şu aşamada dokunulmaz durumda." ifadeleri yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'ndan üzen haber!

Ayrıca haberde Bruno Lage'nin yaklaşan Şampiyonlar Ligi ön elemeleri maçlarında Kerem Aktürkoğlu'na öncelikli olarak şans vereceği vurgulandı.

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