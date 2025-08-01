HaberlerFenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Böyle rakam görülmedi
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Böyle rakam görülmedi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Faslı golcü için rekor bir teklif aldı. İşte o rakam ve detaylar... (FB spor haberi)
Hürriyet'in haberine göre Suudi Arabistan ekibi, 26 yaşındaki Faslı santrfor için Fenerbahçe'ye 35 milyon Euro teklif etti.
FENERBAHÇE 40 MİLYON EURO İSTİYOR
Ancak oyuncunun performansından memnun olan sarı lacivertli yönetim 40 milyon Euro istedi ve bu rakamda indirim yapmayı düşünmediğini bildirdi. Taraflar arasındaki görüşmelerin bir hafta içinde olumlu ya da olumsuz bir sonuca varması bekleniyor.