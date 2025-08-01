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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Faslı golcü için rekor bir teklif aldı. İşte o rakam ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 16:49
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Transferde gaza basan sarı-lacivertliler, bir gün içinde iki transfer birden açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Kanarya, PSG forması giyen Milan Skriniar ve son olarak Wolverhampton'da boy gösteren Nelson Semedo'yu renklerine bağladı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de EN-NESYRI iÇiN oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

AL-HILAL YENİDEN DEVREDE

Victor Osimhen ve Alexander Isak'ı tüm çabalarına rağmen ikna edemeyen Al-Hilal Kulübü, rotayı yeniden En-Nesyri'ye çevirdi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

35 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Hürriyet'in haberine göre Suudi Arabistan ekibi, 26 yaşındaki Faslı santrfor için Fenerbahçe'ye 35 milyon Euro teklif etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

FENERBAHÇE 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Ancak oyuncunun performansından memnun olan sarı lacivertli yönetim 40 milyon Euro istedi ve bu rakamda indirim yapmayı düşünmediğini bildirdi. Taraflar arasındaki görüşmelerin bir hafta içinde olumlu ya da olumsuz bir sonuca varması bekleniyor.

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