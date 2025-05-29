TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'e sürpriz talip!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç yeteneği Yusuf Akçiçek ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya sürpriz bir ekip talip oldu. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Transferin gözdesi olan 19 yaşındaki stoperi Marsilya'dan sonra İtalyan ekibi Bologna da listesine aldı.
İtalya Kupası'nı alarak hedeflerini büyütecek olan Bologna'nın Yusuf Akçiçek için teklif götüreceği iddia edildi.
DİĞER