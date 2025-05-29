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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'e sürpriz talip!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'e sürpriz talip!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç yeteneği Yusuf Akçiçek ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya sürpriz bir ekip talip oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 09:25
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'e sürpriz talip!

Fenerbahçe bu sezon mücadele ettiği hiçbir kulvarda şampyionluk sevinci yaşayamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'e sürpriz talip!

Takımdaki başarısızlığa rağmen bazı isimler gösterdiği performansla öne çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'e sürpriz talip!

Bu isimlerden birisi de Yusuf Akçiçek oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'e sürpriz talip!

Transferin gözdesi olan 19 yaşındaki stoperi Marsilya'dan sonra İtalyan ekibi Bologna da listesine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'e sürpriz talip!

İtalya Kupası'nı alarak hedeflerini büyütecek olan Bologna'nın Yusuf Akçiçek için teklif götüreceği iddia edildi.

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