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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Islıklı veda

Islıklı veda

Eyüp maçında yaşananların ardından bazı isimler takımdan ayrılma kararı aldı. Bu isimlerin başında sözleşmeleri biten Dzeko ve Tadic’in yanı sıra; En-Nesyri, Fred ile Szymanski de var.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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Islıklı veda

Fenerbahçe'de kaçan şampiyonluğun ardından taraftarlar, Eyüpspor maçında hem yönetimi hem de futbolcuları protesto etti. Özellikle En-Nesyri'nin golünden sonra yaşanan ıslıklamalar futbolcular üzerinde olumsuz etki yarattı. Özellikle yabancı futbolcuların birçoğunun bu yaşananlara anlam veremediği ve tepkilerden olumsuz etkilendiği belirtildi. Öyle ki bazı isimler de takımdan ayrılma kararı aldı.

Yaz aylarında takıma veda etmek isteyen isimlerin başında sözleşmeleri biten Dzeko ile Tadic geliyor. Bu iki yıldızın dışında ise; son maçta ıslıklanan Youssef En-Nesyri var. Nesyri gibi takımdan ayrılmak isteyen diğer isimler; Fred, Sebastian Szymanski ve kaleci Dominik Livakovic. Bu oyuncuların da yönetimle görüştüğü ve kararlarını bildirdikleri belirtildi. Yönetim, yaz aylarında teklifleri değerlendirecek.

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