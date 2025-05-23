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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den büyük transfer bombası! 117.5 milyon Euro'luk yıldız listede

Fenerbahçe'den büyük transfer bombası! 117.5 milyon Euro'luk yıldız listede

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için büyük bir operasyon başladı. Transferde hata yapmak istemeyen ve dinamik ve hızlı oyunculara yönelen sarı lacivertliler flaş bir isme kancayı taktı. Kanarya, Manchester City'nin 117.5 milyon Euro ödediği dünya yıldızını listesine ekledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 10:24
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Fenerbahçe'den büyük transfer bombası! 117.5 milyon Euro'luk yıldız listede

Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlanması için harekete geçildi.

Fenerbahçe'den büyük transfer bombası! 117.5 milyon Euro'luk yıldız listede

Yaptığı transferlerden ders çıkartan yönetim taraftarın istediği dinamik ve hızlı oyuncular almaya kararlı.

Fenerbahçe'den büyük transfer bombası! 117.5 milyon Euro'luk yıldız listede

Fenerbahçe, hücum hattı için yeni hedefini belirledi. Buna göre Dzeko, Tadic, Saint- Maximin'e veda edilecek.

Fenerbahçe'den büyük transfer bombası! 117.5 milyon Euro'luk yıldız listede

DÜNYA YILDIZLARI GÜNDEMDE
Sol kanat için Tottenham'dan Heung-min Son ve Al- Nassr forması giyen oyuncusu Sadio Mane gündemde.

Fenerbahçe'den büyük transfer bombası! 117.5 milyon Euro'luk yıldız listede

BONSERVİSİNE 117.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Başkan Ali Koç, eylül gelmeden dünya yıldızlarını takıma getirmek istiyor.

Fenerbahçe'den büyük transfer bombası! 117.5 milyon Euro'luk yıldız listede

Takvim'de yer alan habere göre; Manchester City'nin 117.5 milyon Euro ödediği Jack Grealish de bu bölge için adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den büyük transfer bombası! 117.5 milyon Euro'luk yıldız listede

CITY'DE 157 MAÇA ÇIKTI
29 yaşındaki futbolcu City formasıyla toplamda 157 maça çıkarken 17 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den büyük transfer bombası! 117.5 milyon Euro'luk yıldız listede

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 35 milyon Euro olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'den büyük transfer bombası! 117.5 milyon Euro'luk yıldız listede

Milli takım formasını 39 kez giyen ve 4 gol, 8 asistlik katkı yapan Grealish, EURO 2020'de final oynayan kadroda yer alırken 2022 Dünya Kupası'nda da forma giymişti.

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