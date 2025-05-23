Fenerbahçe'den büyük transfer bombası! 117.5 milyon Euro'luk yıldız listede
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için büyük bir operasyon başladı. Transferde hata yapmak istemeyen ve dinamik ve hızlı oyunculara yönelen sarı lacivertliler flaş bir isme kancayı taktı. Kanarya, Manchester City'nin 117.5 milyon Euro ödediği dünya yıldızını listesine ekledi. İşte detaylar...
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DÜNYA YILDIZLARI GÜNDEMDE
Sol kanat için Tottenham'dan Heung-min Son ve Al- Nassr forması giyen oyuncusu Sadio Mane gündemde.
BONSERVİSİNE 117.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
Başkan Ali Koç, eylül gelmeden dünya yıldızlarını takıma getirmek istiyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Manchester City'nin 117.5 milyon Euro ödediği Jack Grealish de bu bölge için adaylardan biri olarak gösteriliyor.
CITY'DE 157 MAÇA ÇIKTI
29 yaşındaki futbolcu City formasıyla toplamda 157 maça çıkarken 17 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 35 milyon Euro olarak öne çıkıyor.
Milli takım formasını 39 kez giyen ve 4 gol, 8 asistlik katkı yapan Grealish, EURO 2020'de final oynayan kadroda yer alırken 2022 Dünya Kupası'nda da forma giymişti.
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