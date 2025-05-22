TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı
Gelecek sezonun planlaması için harekete geçen yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadroda önemli değişikliğe gitmesi beklenen sarı lacivertlilerde ayrılıklar peş peşe yaşanacak. Kanarya'da yıldız ismin sezon sonunda Hollanda ekibine transfer olacağı öğrenildi. İşte detaylar...
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TADIC VEDAYA HAZIRLANIYOR
36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Ajax'a gitme ihtimali çok yüksek.
Hollanda ekibinin, Tadic'e 2 yıllık sözleşme önerdiği gelen haberler arasında...
Tecrübeli futbolcu, geride kalan iki sezonda 108 kez sarı lacivertli formayı giyen Sırp yıldız, 29 gol attı ve 35 de asist yaptı.
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