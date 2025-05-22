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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı

Gelecek sezonun planlaması için harekete geçen yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadroda önemli değişikliğe gitmesi beklenen sarı lacivertlilerde ayrılıklar peş peşe yaşanacak. Kanarya'da yıldız ismin sezon sonunda Hollanda ekibine transfer olacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 09:19
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı

Şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı

Kadroya katılacak isimler merak edilirken, takımdan ayrılacak oyuncular da netleşti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı

TADIC VEDAYA HAZIRLANIYOR
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, veda hazırlığında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı

36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Ajax'a gitme ihtimali çok yüksek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı

Hollanda ekibinin, Tadic'e 2 yıllık sözleşme önerdiği gelen haberler arasında...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı

Tecrübeli futbolcu, geride kalan iki sezonda 108 kez sarı lacivertli formayı giyen Sırp yıldız, 29 gol attı ve 35 de asist yaptı.

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