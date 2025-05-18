Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yolda.
OSAYI VEDA EDİYOR
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi-Samuel ile yol ayrımına gelindi.
Nijeryalı oyuncu ile devam etmeyi düşünmeyen yönetim, son kararı Jose Mourinho'ya bıraktı.
Henüz masaya oturulmayan Osayi ile büyük ölçüde devam edilmesi planlanmazken, karar sezon sonunda verilecek.
Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 2 asist kaydetti.
Nijeryalı sağ bekin güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.
DİĞER