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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 10:38
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor

Sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe, çalkantılı bir sezon geçirdi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor

Yarıştığı tüm kulvarlarda istediği başarıyı elde edemeyen sarı-lacivertliler, sezonun bitmesine sayılı haftalar kala gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya'da birçok isimle de yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yolda.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor

OSAYI VEDA EDİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi-Samuel ile yol ayrımına gelindi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor

Nijeryalı oyuncu ile devam etmeyi düşünmeyen yönetim, son kararı Jose Mourinho'ya bıraktı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor

Henüz masaya oturulmayan Osayi ile büyük ölçüde devam edilmesi planlanmazken, karar sezon sonunda verilecek.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor

Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 2 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor

Nijeryalı sağ bekin güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.

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