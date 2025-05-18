Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor

Sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe, çalkantılı bir sezon geçirdi.

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya'da birçok isimle de yollar ayrılacak.