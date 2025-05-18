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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Galatasaray'a sert sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Galatasaray'a sert sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İkas Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ı hedef aldı. İşte o sözler... | Son dakika FB GS spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 22:37
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Galatasaray'a sert sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İkas Eyüpspor'u ağırladıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, açıklamalarında Galatasaray'ı hedef aldı. İşte o sözler...

"KALECİYE PENALTI ATTIRMALARI..."

"Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir. Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları sezon içindeki hikayelerin özeti gibi oldu. 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu"

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