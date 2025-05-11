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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Zinedine Zidane sürprizi! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'den Zinedine Zidane sürprizi! Canlı yayında açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de oynattığı futbol nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Jose Mourinho'nun sezon sonunda ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamla yollarını ayırması halinde Zinedine Zidane'ı takımın başına geçirebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 10:34 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 10:47
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Fenerbahçe'den Zinedine Zidane sürprizi! Canlı yayında açıkladı

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak sezonu Galatasaray'ın gerisinde tamamlaması neredeyse kesinleşen Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Zinedine Zidane sürprizi! Canlı yayında açıkladı

Oynattığı futbol nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Portekizli çalıştırıcının yeni sezonda takımın başında olup olmayacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'den Zinedine Zidane sürprizi! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Tango iki kişiyle yapılır. Eğer Jose Mourinho gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi bazı maddeler var. Hoca ile özel bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, eşimi ve çocuğumu tanıyor. Sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesi henüz gelmedi, tanışamadık. Biz hâlâ beraberiz. Ondan farklı bir şey gelirse oturur bakarız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Zinedine Zidane sürprizi! Canlı yayında açıkladı

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Zinedine Zidane sürprizi! Canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcusu eski hakem Mustafa Çulcu, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılması halinde Zinedine Zidane'ın takımın başına geçebileceğini iddia etti.

Fenerbahçe'den Zinedine Zidane sürprizi! Canlı yayında açıkladı

Çulcu konuyla ilgili, "Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile ilgili rahatsızlıklar söz konusu. Mourinho, Katar'dan 36 milyon Euro'luk teklif almış ancak buradaki tazminatını da bırakmak istemiyor. Eğer Katar'a giderse Mourinho'nun yerine Zidane söylentisi var." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA ÇULCU: FENERBAHÇE'DE MOURINHO YERİNE ZIDANE SÖYLENTİLERİ VAR | İZLEYİN

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