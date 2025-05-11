Fenerbahçe'den Zinedine Zidane sürprizi! Canlı yayında açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de oynattığı futbol nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Jose Mourinho'nun sezon sonunda ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamla yollarını ayırması halinde Zinedine Zidane'ı takımın başına geçirebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 10:34 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 10:47
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Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
A Spor yorumcusu eski hakem Mustafa Çulcu, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılması halinde Zinedine Zidane'ın takımın başına geçebileceğini iddia etti.
Çulcu konuyla ilgili, "Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile ilgili rahatsızlıklar söz konusu. Mourinho, Katar'dan 36 milyon Euro'luk teklif almış ancak buradaki tazminatını da bırakmak istemiyor. Eğer Katar'a giderse Mourinho'nun yerine Zidane söylentisi var." ifadelerini kullandı.
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Zinedine Zidane, son olarak Mart 2019-Haziran 2021 tarihleri arasında Real Madrid'i çalıştırmış ve İspanyol deviyle 2.04 puan ortalaması tutturmuştu.
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