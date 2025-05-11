Fenerbahçe'den Zinedine Zidane sürprizi! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Tango iki kişiyle yapılır. Eğer Jose Mourinho gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi bazı maddeler var. Hoca ile özel bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, eşimi ve çocuğumu tanıyor. Sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesi henüz gelmedi, tanışamadık. Biz hâlâ beraberiz. Ondan farklı bir şey gelirse oturur bakarız." ifadelerini kullandı.