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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi takıma uyarı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi takıma uyarı!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'dan takıma kritik uyarı geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 11:35
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi takıma uyarı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi takıma uyarı!

Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Kanarya için bu mücadele hayati önem taşıyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi takıma uyarı!

Karşılaşma öncesi Jose Mourinho'dan takıma kritik uyarı geldi. Milliyet'in haberine göre Portekizli hoca, "Derbilerde bu sezon istediğimiz sonuçları alamadık fakat o maçlara baktığımızda birçoğunda kötü bir futbol ortaya koymadık.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi takıma uyarı!

Zirve yarışında bütün her şey rakibimizin elinde bu yüzden sahada yarışı düşünmemeliyiz. Derbiler her takım için farklı maçlardır. Bu yüzden sadece galibiyete odaklanmalıyız. Tribünü dolduracak olan taraftarımızın stattan mutlu ayrılmasını sağlamak için ilk dakikadan son ana kadar üç puanı istediğimizi rakibimize göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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