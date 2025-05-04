Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi takıma uyarı!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'dan takıma kritik uyarı geldi. İşte o sözler...
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Zirve yarışında bütün her şey rakibimizin elinde bu yüzden sahada yarışı düşünmemeliyiz. Derbiler her takım için farklı maçlardır. Bu yüzden sadece galibiyete odaklanmalıyız. Tribünü dolduracak olan taraftarımızın stattan mutlu ayrılmasını sağlamak için ilk dakikadan son ana kadar üç puanı istediğimizi rakibimize göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.
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