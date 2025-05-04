Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi takıma uyarı!

Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Kanarya için bu mücadele hayati önem taşıyor.

Karşılaşma öncesi Jose Mourinho'dan takıma kritik uyarı geldi. Milliyet'in haberine göre Portekizli hoca, "Derbilerde bu sezon istediğimiz sonuçları alamadık fakat o maçlara baktığımızda birçoğunda kötü bir futbol ortaya koymadık.