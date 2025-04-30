Derbi kozu Talisca

Devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al- Nassr'dan transfer edilen Anderson Talisca, ilk haftalardaki performansıyla büyük eleştiri almıştı. Ancak Bodrum FK maçıyla birlikte yükselişe geçen Brezilyalı oyuncu, ardından oynanan Trabzonspor mücadelesinde hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Talisca, Sivasspor, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında da ağları sarsarak, bu 5 karşılaşmada toplamda 8 gol attı ve Fenerbahçe'nin aldığı puanlarda baş mimar oldu.

ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

Attığı gollerle bir anda teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni gözdesi haline gelen Talisca, hafta sonu Kadıköy'de oynanacak olan Beşiktaş derbisinde de Portekizli çalıştırıcının en güvendiği isim... 62 yaşındaki antrenörün, öğrencisiyle dün kısa bir toplantı yaptığı ve kendisini bu dev mücadeleye özel olarak hazırlamasını istediği öğrenildi. 2016-2018 yılları arasında 2 sezon Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, 80 kez terlettiği siyah-beyazlı forma altında Fenerbahçe'ye 5 kez rakip olmuştu.

VALENCİA'YI YAKALAYACAK

Anderson Talisca, hafta sonu derbide eski kulübüne karşı ilk kez rakip olacak. 31 yaşındaki futbolcu, derbide fileleri havalandırırsa Enner Valencia'nın (2022-2023) ardından üst üste 6 maçta da gol atmayı başaran ilk oyuncu olacak.