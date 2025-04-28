Mourinho’dan Fenerbahçe’ye sürpriz talep! Yönetim onay verdi
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de geleceği tartışılan Jose Mourinho konusunda belirsizlik sona erdi. Sarı-lacivertli kulüpte kalacağı yönünde güçlü sinyaller veren tecrübeli teknik adamın, yeni sezon planlaması kapsamında yönetime özel bir istekte bulunduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul'da yaşamaktan son derece memnun olduğu belirtilen Mourinho Fenerbahçe'de kalmayı istediğini yakın çevresiyle sık sık paylaşıyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmelerde yeni sezon hazırlıkları için önemli bir öneride bulundu.
Mourinho, 2025-2026 sezonu öncesi kamp çalışmalarının ülkesinde, yani Portekiz'de yapılmasını talep etti.
Sarı-lacivertli kulüp yönetimi ise bu öneriye olumlu yaklaştı.
Yapılan görüşmelerde Mourinho'nun, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşama hedefini yinelediği de vurgulandı.
Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'de yeni sezon planlamalarının Mourinho'nun istekleri doğrultusunda şekillenmeye başladığı belirtildi.
DİĞER