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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mourinho’dan Fenerbahçe’ye sürpriz talep! Yönetim onay verdi

Mourinho’dan Fenerbahçe’ye sürpriz talep! Yönetim onay verdi

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de geleceği tartışılan Jose Mourinho konusunda belirsizlik sona erdi. Sarı-lacivertli kulüpte kalacağı yönünde güçlü sinyaller veren tecrübeli teknik adamın, yeni sezon planlaması kapsamında yönetime özel bir istekte bulunduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 10:37
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Mourinho’dan Fenerbahçe’ye sürpriz talep! Yönetim onay verdi

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Jose Mourinho hakkında net açıklamalar gelirken tecrübeli teknik adamın yeni sezon planlaması için yönetime özel bir talepte bulunduğu öğrenildi.

Mourinho’dan Fenerbahçe’ye sürpriz talep! Yönetim onay verdi

Süper Lig'de Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasının ardından Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili tartışmalar alevlenmişti.

Mourinho’dan Fenerbahçe’ye sürpriz talep! Yönetim onay verdi

Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamla yollarına devam edeceklerini resmen duyurdu.

Mourinho’dan Fenerbahçe’ye sürpriz talep! Yönetim onay verdi

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul'da yaşamaktan son derece memnun olduğu belirtilen Mourinho Fenerbahçe'de kalmayı istediğini yakın çevresiyle sık sık paylaşıyor.

Mourinho’dan Fenerbahçe’ye sürpriz talep! Yönetim onay verdi

Tecrübeli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmelerde yeni sezon hazırlıkları için önemli bir öneride bulundu.

Mourinho’dan Fenerbahçe’ye sürpriz talep! Yönetim onay verdi

Mourinho, 2025-2026 sezonu öncesi kamp çalışmalarının ülkesinde, yani Portekiz'de yapılmasını talep etti.

Mourinho’dan Fenerbahçe’ye sürpriz talep! Yönetim onay verdi

Sarı-lacivertli kulüp yönetimi ise bu öneriye olumlu yaklaştı.

Mourinho’dan Fenerbahçe’ye sürpriz talep! Yönetim onay verdi

Yapılan görüşmelerde Mourinho'nun, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşama hedefini yinelediği de vurgulandı.

Mourinho’dan Fenerbahçe’ye sürpriz talep! Yönetim onay verdi

Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'de yeni sezon planlamalarının Mourinho'nun istekleri doğrultusunda şekillenmeye başladığı belirtildi.

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