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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de sezon sonu operasyonu! İki yıldızla vedalaşılacak

Fenerbahçe’de sezon sonu operasyonu! İki yıldızla vedalaşılacak

Son dakika Fenerbahçe haberi | Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesine devam eden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, yaptıkları toplantı sonucunda 2025-2026 sezonuna yönelik transfer planlamasını netleştirdi. İşte alınan kararların ayrıntıları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 10:15
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Fenerbahçe’de sezon sonu operasyonu! İki yıldızla vedalaşılacak

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması için düğmeye basıldı.

Fenerbahçe’de sezon sonu operasyonu! İki yıldızla vedalaşılacak

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, gerçekleştirdikleri toplantıda 2025-2026 sezonu için transfer yol haritasını çizdi.

Fenerbahçe’de sezon sonu operasyonu! İki yıldızla vedalaşılacak

Toplantıdan ayrılık ve takviye kararları çıktı.

Fenerbahçe’de sezon sonu operasyonu! İki yıldızla vedalaşılacak

Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertliler sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile vedalaşacak.

Fenerbahçe’de sezon sonu operasyonu! İki yıldızla vedalaşılacak

İlerleyen yaşları nedeniyle yeni sezonda kadroda düşünülmeyen iki tecrübeli yıldız, Fenerbahçe kariyerlerini noktalayacak.

Fenerbahçe’de sezon sonu operasyonu! İki yıldızla vedalaşılacak

Öte yandan, ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın radarına giren Youssef En-Nesyri için de iyi bir teklif gelmesi halinde satış kapısı açık tutulacak.

Fenerbahçe’de sezon sonu operasyonu! İki yıldızla vedalaşılacak

Bu ayrılıkların ardından, Fenerbahçe'nin transferde ilk hedefi forvet hattı olacak.

Fenerbahçe’de sezon sonu operasyonu! İki yıldızla vedalaşılacak

Yönetim, genç ve hızlı iki golcüyü kadroya katarak hücum hattını yeniden yapılandırmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de sezon sonu operasyonu! İki yıldızla vedalaşılacak

Başkan Ali Koç'un en büyük hedeflerinden biri ise takımın yaş ortalamasını düşürmek ve daha tempolu, dinamik bir kadro oluşturarak hem Süper Lig'de hem Avrupa'da daha rekabetçi bir yapı kurmak.

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