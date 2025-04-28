Fenerbahçe’de sezon sonu operasyonu! İki yıldızla vedalaşılacak
Son dakika Fenerbahçe haberi | Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesine devam eden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, yaptıkları toplantı sonucunda 2025-2026 sezonuna yönelik transfer planlamasını netleştirdi. İşte alınan kararların ayrıntıları... (FB spor haberleri)
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Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertliler sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile vedalaşacak.
İlerleyen yaşları nedeniyle yeni sezonda kadroda düşünülmeyen iki tecrübeli yıldız, Fenerbahçe kariyerlerini noktalayacak.
Öte yandan, ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın radarına giren Youssef En-Nesyri için de iyi bir teklif gelmesi halinde satış kapısı açık tutulacak.
Bu ayrılıkların ardından, Fenerbahçe'nin transferde ilk hedefi forvet hattı olacak.
Yönetim, genç ve hızlı iki golcüyü kadroya katarak hücum hattını yeniden yapılandırmayı planlıyor.
Başkan Ali Koç'un en büyük hedeflerinden biri ise takımın yaş ortalamasını düşürmek ve daha tempolu, dinamik bir kadro oluşturarak hem Süper Lig'de hem Avrupa'da daha rekabetçi bir yapı kurmak.
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