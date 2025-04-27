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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Transferde dev kapışma! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye mi Galatasaray'a mı?

Transferde dev kapışma! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye mi Galatasaray'a mı?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez transferde karşı karşıya geldi. Dzeko'nun alternatifini arayan sarı lacivertliler ve Osimhen'in b planı için harekete geçen sarı kırmızılılar forvet için aynı isme kancayı taktı. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE VE GALATASARAY HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 12:50
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Transferde dev kapışma! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye mi Galatasaray'a mı?

Trendyol Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi.

Transferde dev kapışma! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye mi Galatasaray'a mı?

Ligde son 6 haftaya girilirken, Fenerbahçe'nin önünde lider olan Aslan, ezeli rakibinin rüyasını süsleyen Dusan Vlahovic için devreye girdi.

Transferde dev kapışma! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye mi Galatasaray'a mı?

Yeni Asır'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekibin birçok transferinde etkin rol oynayan menajer George Gardi, Galatasaray adına Vlahovic'in temsilcisiyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

Transferde dev kapışma! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye mi Galatasaray'a mı?

Sırp oyuncunun menajeri Darko Ristic, ilk görüşmede İtalyan ekibi Juventus'tan ayrılmayı düşünmediklerini dile getirse de "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımda yer alabiliriz" sözleri Galatasaray cephesini umutlandırdı.

Transferde dev kapışma! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye mi Galatasaray'a mı?

FENER'İN ELİ FENA YANDI

Fenerbahçe'den yıllık 20 milyon Euro ve yüklü bir imza parası isteyen Sırp oyuncunun, lig kupasına uzanması halinde Şampiyonlar Ligi biletini alacak olan Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Transferde dev kapışma! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye mi Galatasaray'a mı?

Sarı-kırmızılı yönetimin hedefi, İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecek olan Vlahovic'i daha düşük bir maaşla Galatasaray'a transferini gerçekleştirmek.

Transferde dev kapışma! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye mi Galatasaray'a mı?

Aslan böylece hem ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yeni sezon öncesi sezon çalım atarak psikolojik üstünlük sağlamak, hem de ileri uçta gücüne güç katmak istiyor.

Transferde dev kapışma! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye mi Galatasaray'a mı?

127

Sırp golcü Dusan Vlahovic, profesyonel kariyerinde 296 resmi maça çıkarken, fileleri toplam 127 kez havalandırma başarısı gösterdi.

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