Transferde dev kapışma! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye mi Galatasaray'a mı?
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez transferde karşı karşıya geldi. Dzeko'nun alternatifini arayan sarı lacivertliler ve Osimhen'in b planı için harekete geçen sarı kırmızılılar forvet için aynı isme kancayı taktı. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE VE GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sırp oyuncunun menajeri Darko Ristic, ilk görüşmede İtalyan ekibi Juventus'tan ayrılmayı düşünmediklerini dile getirse de "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımda yer alabiliriz" sözleri Galatasaray cephesini umutlandırdı.
FENER'İN ELİ FENA YANDI
Fenerbahçe'den yıllık 20 milyon Euro ve yüklü bir imza parası isteyen Sırp oyuncunun, lig kupasına uzanması halinde Şampiyonlar Ligi biletini alacak olan Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtiliyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin hedefi, İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecek olan Vlahovic'i daha düşük bir maaşla Galatasaray'a transferini gerçekleştirmek.
Aslan böylece hem ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yeni sezon öncesi sezon çalım atarak psikolojik üstünlük sağlamak, hem de ileri uçta gücüne güç katmak istiyor.
127
Sırp golcü Dusan Vlahovic, profesyonel kariyerinde 296 resmi maça çıkarken, fileleri toplam 127 kez havalandırma başarısı gösterdi.
DİĞER