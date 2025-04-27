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Haberler Fenerbahçe Canımız yandı

Canımız yandı

Mourinho: Bu takım galibiyeti hak etti. Maçı domine ettik ve kazandık. Bir kez daha yanlış hakem kararlarından canımız yandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Canımız yandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho galibiyeti ve şampiyonluk şansını değerlendirdi. Hakem kararlarına isyan eden Portekizli teknik adam, "İkinci yarı skor yaptık ve sonucu aldık. Bu takım galibiyeti hak etti. Maçı başından beri domine ettik ve kazandık. Değişiklikler yaptık, 2. yarı değişiklikler yaptık. Oyuna ve takıma denge getirdik. İsmail'in sarı görmesi işimizi zorlaştırdı. Onu çıkararak rencide etmek istemedim. Sarısı olduğu için değiştirmek zorunda kaldım. Bir kez daha yanlış hakem kararlarından canımız yandı. İrfan çok çalıştı. Büyük şanslar yarattı. Sezonun çoğunu sakat geçirdiler. Ama iyi oyuncu. Onu çıkarmamın sebebi oyuna taze oyuncu almaktı" dedi.

GEREKENİ YAPTIM

Mourinho, G.Antep maçı öncesi Kayseri maçıyla ilgili de konuştu. Portekizli hoca, geri düştüklerini, yarım saat tek stoper oynadıklarını, öne geçtikten sonra denge kattığını ve dramatik bir gol yediklerini söyleyip, gerekeni yaptığını söyledi.

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