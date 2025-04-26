Parola zafer

Geçtiğimiz hafta Kayserispor'la taraftarının önünde 3-3 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, Gaziantep karşısında bu hatasını telafi etmek ve yeniden yarışa ortak olmak istiyor. Tüm futbolcular, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki son antrenmanın ardından yapılan toplantıda galibiyet yemini etti. Sarı-lacivertliler, bu zorlu mücadeleyi kazanıp, lider Galatasaray'la aradaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye düşürmeyi hedefliyor.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDU

İKİ takım bugün Süper Lig'de 12. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 11 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibini 9 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi. Söz konusu rekabette beraberlik yaşanmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 27 golüne, Gaziantep FK 12 golle yanıt verdi. Gaziantep'te oynanan 5 maçın da 3'ünü sarı-lacivertliler kazandı, 2'sinden ev sahibi zaferle ayrıldı.

DEPLASMANDA 34 PUAN

F.BAHÇE, bu sezon deplasmanda 15 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bunların 10'undan zaferle ayrıldı. 4 maçta rakiplerine diş geçiremedi. Jose Mourinho'nun takımı dış sahadaki tek yenilgisini ise; ezeli rakibi Beşiktaş'tan tek golle aldı.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

DIOUDİS, SORESCU, VIANA, SEMİH, M'BAKATA, OGÜN, NDIAYE, DAUBIN, MAXIM, LUNGOYI, HALİL

LİVAKOVİC, MERT, SKRINIAR, ÇAĞLAR, OĞUZ, FRED, SZYMANSKI, KOSTIC, TALISCA, DZEKO, EN-NESYRI

SON 6 MAÇ F.BAHÇE'NİN

FENERBAHÇE, sezonun ilk yarısında rakibiyle sahasında oynadığı müsabakayı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertli takım, ayrıca rakibiyle ligde Gaziantep FK ile oynadığı son 6 müsabakadan da galibiyetle ayrılmayı başardı

ÜLKER'LE YOLA DEVAM

FENERBAHÇE, stat isim sponsorluğu için Ülker'le yeniden anlaşmaya çok yakın... Diğer firmalarla görüşen ancak anlaşma sağlayamayan sarı lacivertli yönetimin Ülker'le yola devam edeceği ileri sürüldü.

10 galibiyet

GAZİANTEP FK, bu sezon ligde 12 galibiyet elde etti ve bunların 10'unu iç sahada aldı. İçerdeki 15 maçın 10'undan zaferle ayrılan Antep, 3 beraberlik 2 de yenilgi aldı. Selçuk İnan'ın öğrencileri; Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra iç sahada en fazla puan toplayan takım.

İnan'a 1 maç

3 PUANDAN BAŞKA BIR ŞEY DÜŞÜNMÜYOR

GAZİANTEP'in Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçta kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, PFDK'dan 1 maç ceza aldı. Kırmız kart gören Kozlowski'ye ise 2 maç ceza verildi. Okereke de sarı kart cezalısı olduğu için bugün F.Bahçe karşısında forma giyemeyecek isimleriden birisi..