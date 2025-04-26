CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Parola zafer

Parola zafer

F.Bahçe, bugün Gaziantep’i yenip, lider G.Saray’la aradaki puan farkını maç fazlasıyla 2’ye düşürmeyi hedefliyor. Tüm takım maç öncesi Samandıra’da galibiyet yemini etti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Parola zafer

Geçtiğimiz hafta Kayserispor'la taraftarının önünde 3-3 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, Gaziantep karşısında bu hatasını telafi etmek ve yeniden yarışa ortak olmak istiyor. Tüm futbolcular, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki son antrenmanın ardından yapılan toplantıda galibiyet yemini etti. Sarı-lacivertliler, bu zorlu mücadeleyi kazanıp, lider Galatasaray'la aradaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye düşürmeyi hedefliyor.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDU

İKİ takım bugün Süper Lig'de 12. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 11 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibini 9 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi. Söz konusu rekabette beraberlik yaşanmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 27 golüne, Gaziantep FK 12 golle yanıt verdi. Gaziantep'te oynanan 5 maçın da 3'ünü sarı-lacivertliler kazandı, 2'sinden ev sahibi zaferle ayrıldı.

DEPLASMANDA 34 PUAN

F.BAHÇE, bu sezon deplasmanda 15 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bunların 10'undan zaferle ayrıldı. 4 maçta rakiplerine diş geçiremedi. Jose Mourinho'nun takımı dış sahadaki tek yenilgisini ise; ezeli rakibi Beşiktaş'tan tek golle aldı.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

DIOUDİS, SORESCU, VIANA, SEMİH, M'BAKATA, OGÜN, NDIAYE, DAUBIN, MAXIM, LUNGOYI, HALİL

LİVAKOVİC, MERT, SKRINIAR, ÇAĞLAR, OĞUZ, FRED, SZYMANSKI, KOSTIC, TALISCA, DZEKO, EN-NESYRI

SON 6 MAÇ F.BAHÇE'NİN

FENERBAHÇE, sezonun ilk yarısında rakibiyle sahasında oynadığı müsabakayı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertli takım, ayrıca rakibiyle ligde Gaziantep FK ile oynadığı son 6 müsabakadan da galibiyetle ayrılmayı başardı

ÜLKER'LE YOLA DEVAM

FENERBAHÇE, stat isim sponsorluğu için Ülker'le yeniden anlaşmaya çok yakın... Diğer firmalarla görüşen ancak anlaşma sağlayamayan sarı lacivertli yönetimin Ülker'le yola devam edeceği ileri sürüldü.

10 galibiyet

GAZİANTEP FK, bu sezon ligde 12 galibiyet elde etti ve bunların 10'unu iç sahada aldı. İçerdeki 15 maçın 10'undan zaferle ayrılan Antep, 3 beraberlik 2 de yenilgi aldı. Selçuk İnan'ın öğrencileri; Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra iç sahada en fazla puan toplayan takım.

İnan'a 1 maç

3 PUANDAN BAŞKA BIR ŞEY DÜŞÜNMÜYOR

GAZİANTEP'in Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçta kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, PFDK'dan 1 maç ceza aldı. Kırmız kart gören Kozlowski'ye ise 2 maç ceza verildi. Okereke de sarı kart cezalısı olduğu için bugün F.Bahçe karşısında forma giyemeyecek isimleriden birisi..

F.Bahçe'den David sürprizi
Reklam - D&R
DİĞER
Mustafa Çulcu’dan Beşiktaş – Hatayspor maçı sonrası hakem tepkisi: “Deneme tahtası olamaz”
Vurgun ağı ortaya çıktı! Emrah Bağdatlı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Kız kardeşi de işin içindeymiş
G.Saray'dan Sanchez hamlesi!
F.Bahçeli yıldıza Süper Lig'den dev talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Solskjaer: F.Bahçe maçı ile... Solskjaer: F.Bahçe maçı ile... 01:10
Dolmabahçe'de Immobile şov! Dolmabahçe'de Immobile şov! 01:10
Finalde rakip Barça! Finalde rakip Barça! 01:10
Beşiktaş penaltı kazandı Beşiktaş penaltı kazandı 01:10
Atakaş Hatayspor küme düştü! Atakaş Hatayspor küme düştü! 01:10
G.Saray'dan scout transferi! G.Saray'dan scout transferi! 01:10
Daha Eski
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 01:10
TFF açıkladı! Kupa finali o şehirde TFF açıkladı! Kupa finali o şehirde 01:10
Fırtına'nın gençleri finalde! Fırtına'nın gençleri finalde! 01:10
Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor U19 takımına tebrik! Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor U19 takımına tebrik! 01:10
Ertuğrul Doğan: Barcelona gelse bile... Ertuğrul Doğan: Barcelona gelse bile... 01:09
Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor! 01:09