CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Gaziantep FK - Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Gaziantep FK - Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında alınan beraberliğin ardından şampiyonluk yarışında 5 puan geriye düşen sarı-lacivertliler, zorlu mücadelede hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemeyen Kanarya 72 puanla 2. sırada yer alıyor. Selçuk İnan ile sezonun etkili takımlarından biri olmayı başaran Gaziantep FK ise Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 17:58 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 18:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Gaziantep FK - Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Kayserispor karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikle şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, Gaziantep karşısında hatasını telafi etmek ve yeniden kupaya ortak olmak istiyor. Kanarya'da Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat ve Fred sarı kart ceza sınırında. Direnç Tonusluoğlu'nun yönetiminde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Halil, Lungoyi, Semih, Sorescu, Badou Ndiaye, Boateng, Ogün, Viana, Maxim, Husic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Oğuz, İsmail, Fred, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, Dzeko

ŞAMPİYONLUK YARIŞINA YENİ ADIM

Fenerbahçe, konuk olacağı Gaziantep FK ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertlilerin 9'a 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 30 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 72 puan topladı ve 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 42 puanla 8. basamakta yer alıyor. Teknik Direktör Selçuk İnan'ın takımı, geçtiğimiz hafta İstanbul'da Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Ligde geçtiğimiz hafta Kayserispor ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, bugünkü maçı kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

LİGDE 12. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig'de bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Sarı-lacivertlilerin, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 9'a 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 27 golüne, Gaziantep temsilcisi 12 golle karşılık verdi.

BU SEZON 3. KEZ

İki ekip bu sezon 3. kez kozlarını paylaşacak. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Kanarya 3-1 kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasında Gaziantep'te oynanan müsabakada da Fenerbahçe 4-1'lik skorla gülen taraf oldu.

SON 8 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 8 maçta üstünlük kurdu. Kanarya, 6'sı Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı.

DEPLASMAN KARNESİ

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 15 karşılaşmaya çıktı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Kayserispor, Konyaspor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK ve Sivasspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe; Göztepe, Samsunspor, Eyüpspor ve Galatasaray ile ise yenişemedi. Sarı-lacivertliler, dış sahada tek yenilgisini Beşiktaş'a karşı yaşadı. Kanarya, rakip filelere 39 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Derbiler dışında tüm maçlarda gol sevinci yaşayan Jose Mourinho'nun takımı, ligde dış sahada en golcü takım konumunda yer alıyor.

GAZİANTEP FK PUANLARI EVİNDE TOPLADI

Selçuk İnan yönetiminde evinde başarılı performans sergileyen Gaziantep FK, topladığı 33 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra bu alanda 3. basamakta bulunuyor. Bu sezon dış sahada istediği sonuçları alamayan kırmızı-siyahlılar, evinde ise 5'i üst üste olmak üzere 10 galibiyet elde etti. Antep temsilcisi, son 4 iç saha maçında ise hanesine 12 puan yazdırdı.

FENERBAHÇE'DE 7 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat ve Fred sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler bugünkü maçta sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

DİRENÇ TONUSLUOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Gaziantep FK-Fenerbahçe müsabakasının VAR'ı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Adam Pillok oldu. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev yapacak.

ASpor CANLI YAYIN

Dursun Özbek müjdeyi verdi: 40 milyon Dolar...
Reklam - D&R
DİĞER
Can Borcu'nda aşk zorlu bir sınav!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: Hem yalan hem acizlik
Transferde dev kapışma! Ezeli rakipler karşı karşıya
F.Bahçe Başkanlığı için son dakika açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da bütçe onaylandı! G.Saray'da bütçe onaylandı! 17:41
Denizlispor 3. Lig'e veda etti! Denizlispor 3. Lig'e veda etti! 17:16
Le Havre-Monaco maçı ne zaman? Le Havre-Monaco maçı ne zaman? 17:11
Gaziantep FK-F.Bahçe maçı detayları! Gaziantep FK-F.Bahçe maçı detayları! 16:50
İskoçya'da şampiyon Celtic! İskoçya'da şampiyon Celtic! 16:45
Chelsea 3 puanı tek golle aldı! Chelsea 3 puanı tek golle aldı! 16:38
Daha Eski
UEFA'dan Trabzonspor'a ret UEFA'dan Trabzonspor'a ret 16:35
Crystal Palace-Aston Villa maçı ne zaman? Crystal Palace-Aston Villa maçı ne zaman? 16:22
RC Strasbourg-Saint-Etienne maçı ne zaman? RC Strasbourg-Saint-Etienne maçı ne zaman? 16:09
Bodrum FK-Samsunspor maçı ne zaman? Bodrum FK-Samsunspor maçı ne zaman? 15:59
Gaziantep FK-F.Bahçe maçı detayları! Gaziantep FK-F.Bahçe maçı detayları! 15:26
Barcelona-Real Madrid maçı bilgileri Barcelona-Real Madrid maçı bilgileri 15:08