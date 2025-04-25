FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya yeni talipler çıktı! Astronomik teklif sunulacak

Ayrıca bu iki kulübün Mourinho için yıl sonunda astronomik bir teklif hazırlığında oldukları da gelen bilgiler arasında. Takımlardan birinin Suudi Pro Lig'e yükselen NEOM FC olduğu söylenirken diğerinin ise henüz isminin belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor.