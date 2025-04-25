FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya yeni talipler çıktı! Astronomik teklif sunulacak
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında alınan Bellona Kayserispor beraberliğinin ardından Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile ilgili ayrılık iddiaları güçlenmeye başlamıştı. Alman basınında yer alan o habere göre, Portekizli çalıştırıcının yeni talipleri ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri
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Mourinho'nun adı daha önce Portekiz ve Brezilya milli takımları ile gündeme gelmişti. Ligde son oynanan Kayserispor maçının ardından Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de eleştiriler yönetim ve Mourinho'ya yöneltilmişti.
Kanarya ile 2024 Haziran ayında sözleşme imzalayan Mourinho'nun Sarı-Lacivertliler ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Ancak hoca konusunda her an yeni gelişmelerin olması sıcaklığını koruyor.
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