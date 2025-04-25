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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya yeni talipler çıktı! Astronomik teklif sunulacak

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya yeni talipler çıktı! Astronomik teklif sunulacak

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında alınan Bellona Kayserispor beraberliğinin ardından Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile ilgili ayrılık iddiaları güçlenmeye başlamıştı. Alman basınında yer alan o habere göre, Portekizli çalıştırıcının yeni talipleri ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 06:51
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FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya yeni talipler çıktı! Astronomik teklif sunulacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı... Takımdan ayrılabileceği söylenen Portekizli çalıştırıcının peşinde iki Suudi Arabistan kulübünün olduğu öne sürülüyor.

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FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya yeni talipler çıktı! Astronomik teklif sunulacak

Ayrıca bu iki kulübün Mourinho için yıl sonunda astronomik bir teklif hazırlığında oldukları da gelen bilgiler arasında. Takımlardan birinin Suudi Pro Lig'e yükselen NEOM FC olduğu söylenirken diğerinin ise henüz isminin belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya yeni talipler çıktı! Astronomik teklif sunulacak

SICAK GÜNLER YAŞANABİLİR

Takvim'de yer alan habere göre iyi bir teklif geldiği takdirde Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi bırakıp Körfez'de çalışmak istediği aktarılıyor. 62 yaşındaki hocanın ayrıldığı takdirde Sarı- Lacivertliler'in yerli bir hocayla yeni sezona devam edeceği iddia ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya yeni talipler çıktı! Astronomik teklif sunulacak

Mourinho'nun adı daha önce Portekiz ve Brezilya milli takımları ile gündeme gelmişti. Ligde son oynanan Kayserispor maçının ardından Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de eleştiriler yönetim ve Mourinho'ya yöneltilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya yeni talipler çıktı! Astronomik teklif sunulacak

Kanarya ile 2024 Haziran ayında sözleşme imzalayan Mourinho'nun Sarı-Lacivertliler ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Ancak hoca konusunda her an yeni gelişmelerin olması sıcaklığını koruyor.

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