TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak eski yıldızı Kim Min-Jae için düğmeye bastığı öğrenildi. Yaşanan gelişmeler sarı-lacivertli taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
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19 MİLYON EUROYA GİTTİ
Fenerbahçe'nin Kim Min-jae için Bayern Münih'e kiralama teklifi yapacağı belirtildi. 2019'da Çin ekibi BJ Guoan'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Güney Koreli stoper, 2 yıl sonra Napoli'ye 19 milyon euroya gönderilmişti.
O dönem Napoli'yle şampiyonluk yaşayan Kim, bir sezon sonra Bayern Münih'e 50 milyon euroya gitti. Ancak bekleneni veremedi. Djiku ve Becao'yla vedalaşacak olan F.Bahçe yeni sezonda Skriniar, Carlos ve Kim'den stoper hattını oluşturmayı planlıyor.
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