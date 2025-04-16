  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak eski yıldızı Kim Min-Jae için düğmeye bastığı öğrenildi. Yaşanan gelişmeler sarı-lacivertli taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası!

Bundesliga'da şampiyonluğa yürüyen Bayern Münih, kadrosuna yer alan Kim Min-jae ile yollarını ayırma kararı aldı.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası!

SKY Almanya, Güney Koreli oyuncunun yeni sezonda Bayern'de olmayacağını ve gelen tekliflerin kabul edileceğini açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası!

Stoper hattını yeni sezonda değiştirecek olan Fenerbahçe, Bayern'in kapıyı gösterdiği eski yıldızı için harekete geçme kararı aldı. Önümüzdeki günlerde Bundesliga devine resmi teklif yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası!

19 MİLYON EUROYA GİTTİ

Fenerbahçe'nin Kim Min-jae için Bayern Münih'e kiralama teklifi yapacağı belirtildi. 2019'da Çin ekibi BJ Guoan'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Güney Koreli stoper, 2 yıl sonra Napoli'ye 19 milyon euroya gönderilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Kim Min-Jae bombası!

O dönem Napoli'yle şampiyonluk yaşayan Kim, bir sezon sonra Bayern Münih'e 50 milyon euroya gitti. Ancak bekleneni veremedi. Djiku ve Becao'yla vedalaşacak olan F.Bahçe yeni sezonda Skriniar, Carlos ve Kim'den stoper hattını oluşturmayı planlıyor.

G.Saray'dan flaş hamle! Osimhen'in yerine...
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Osman Bey’in kararı, Oba’da dengeleri sarsıyor!
DEM Parti duyurdu: Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi! Bakan Memişoğlu açıkladı: Ana damarda yırtılma var
G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer!
F.Bahçe'ye Premier Lig'den forvet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona yarı final biletini kaptı! Barcelona yarı final biletini kaptı! 00:35
PSG yarı finale yükseldi! PSG yarı finale yükseldi! 00:35
F.Bahçe'ye Oosterwolde müjdesi! F.Bahçe'ye Oosterwolde müjdesi! 00:35
G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer! G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer! 00:35
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:35
Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! 00:35
Daha Eski
Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı 00:35
Milli halterci Kahriman Avrupa Şampiyonu! Milli halterci Kahriman Avrupa Şampiyonu! 00:35
G.Saray'da 2 yıllık imza! G.Saray'da 2 yıllık imza! 00:35
Buruk'tan öğrencilerine uyarı! Buruk'tan öğrencilerine uyarı! 00:35
G.Saraylı o isme fırsat doğdu! G.Saraylı o isme fırsat doğdu! 00:35
G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı 00:35