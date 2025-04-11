Deplasman ustası

Trendyol Süper Lig'de bitime 8 maç kala gözünü şampiyonluk yarışına diken Fenerbahçe'de deplasman başarısı öne çıkıyor. Lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler ligin kalan bölümünde deplasmanda 4 kez mücadele edecek. Fenerbahçe, son 5 yıllık süreçte dış sahadaki başarılı karnesiyle dikkat çekiyor. 2020-21'de 20 dış saha maçında 14 galibiyet 5 beraberlik 1 yenilgiyle 47 puan topladı ve o sezon ligin en iyisi oldu. 2021- 22'de 19 maçta 10 galibiyet 5 beraberlik 4 yenilgiyle 35 puan topladı ve Trabzonspor'un arkasından en iyi 2. deplasman takımı oldu. 2022-23'te 18 maçta 12 galibiyet 3 beraber 3 yenilgiyle 39 puan toplayan Kanarya, Galatasaray'ın ardından 2. geldi. Geçen sezon 19 dış saha maçında 16 galibiyet 3 beraberlik alarak hiç yenilmeyen Fenerbahçe, 51 puanla ligin en iyisi oldu. Jose Mourinho'lu Fenerbahçe bu sezon da 14 deplasmanda 9 galibiyet 4 beraberlik 1 yenilgiyle 31 puan aldı ve Galatasaray'ı takip etti.

İsmail Kartal rekor kırdı

Deplasman maçlarında geçtiğimiz sezon hiç yenilmeden 16 galibiyet, 3 beraberlik alan Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarihe geçti. Kartal, deplasmanda en başarılı sonuçlar alan teknik adam oldu. Benzer şekilde 2020- 21 sezonunda da Erol Bulut ve Emre Belözoğlu yönetimlerindeki Fenerbahçe dış sahada sadece tek yenilgi aldı.

2018-2020 arası sıkıntılı

Sarı-lacıvertlılerın 2018-19 ve 2019-20 sezonlarındaki deplasman karneleri hayal kırıklığı oluşturdu. 2018-19 sezonunda 17 deplasmanda sadece 3 kez kazanabilen Fenerbahçe, 6 beraberlik, 8 de yenilgi aldı ve 15 puan toplayabildi. 2019-20 sezonunda da dış sahada 17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayarak 17 puan alabildi.