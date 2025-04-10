TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye şok bonservis bedeli! İki katı fiyat biçtiler
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Dunkerque'de oynayan Naatan Skytta, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyor. Yüksel Yıldırım'ın Fenerbahçe'den Skytta için istediği bonservis bedeli de açıklandı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Ligue 2 ekibi, Skytta'yı yaz transfer döneminde Toulouse'dan kadrosuna katmış ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Bu sezon ligde 26 maça çıkıp 1883 dakika süre alan Finlandiyalı futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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