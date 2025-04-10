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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye şok bonservis bedeli! İki katı fiyat biçtiler

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye şok bonservis bedeli! İki katı fiyat biçtiler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Dunkerque'de oynayan Naatan Skytta, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyor. Yüksel Yıldırım'ın Fenerbahçe'den Skytta için istediği bonservis bedeli de açıklandı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 11:11
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye şok bonservis bedeli! İki katı fiyat biçtiler

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahip olduğu Fransa Ligue 2 ekibi USL Dunkerque'de forma giyen Finlandiyalı 10 numara Naatan Skytta hakkında Fenerbahçe iddiaları gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye şok bonservis bedeli! İki katı fiyat biçtiler

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Yıldırım, Naatan Skytta için Fenerbahçe'den 5 milyon euro talep etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye şok bonservis bedeli! İki katı fiyat biçtiler

Transfermarkt verilerine göre, 22 yaşındaki Skytta'nın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye şok bonservis bedeli! İki katı fiyat biçtiler

Ligue 2 ekibi, Skytta'yı yaz transfer döneminde Toulouse'dan kadrosuna katmış ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye şok bonservis bedeli! İki katı fiyat biçtiler

Bu sezon ligde 26 maça çıkıp 1883 dakika süre alan Finlandiyalı futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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