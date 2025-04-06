Mou ve Fred sahada

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde G.Saray'a 2-1 yenilerek elenen F.Bahçe, derbiden ağır yaralı olarak ayrıldı. Sadece elenmekle kalmayan sarı-lacivertlilerde birçok isim de kırmızı kart gördü. Teknik direktör Jose Mourinho, yardımcısı Foti, kaleci antrenörü Zufic, oyuncular Fred ve Mert Hakan Yandaş'a verilen cezalar belli olurken, sarı- lacivertlileri sevindiren sonuçlar çıktı. Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçında yer alabilecekler.

JOSE MOURINHO'YA TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

PFDK'dan çıkan cezaya göre Mourinho ve Fred 3'er maç ceza alırken bunların hepsini gelecek yıl Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecekler. 5-10 maç arası ceza alması beklenen Portekizli çalıştırıcıya, saldırı hareketi öncesinde Okan Buruk tarafından söylenen sözler nedeniyle 'Tahrik' indirimi uygulandı. Ayrıca 1 maç men cezası alan Mert Hakan da Brezilyalı yıldız gibi bugünkü maçta forma giyebilecek. Yardımcı antrenör Foti ve kaleci antrenörü Zufic ise 4'er maç ceza aldılar.

TAHKİM'E GİDİLECEK

PFDK'nın verdiği cezalar henüz açıklanmadan kulübe bildirilirken, sarı-lacivertliler hemen harekete geçti. F.Bahçe yönetimi, 3'er maç ceza alan Jose Mourinho ve Fred'in yanı sıra yardımcılar Foti ile Zufic'e verilen cezaların indirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor. Kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Mert Hakan, seneye kupada oynamayıp cezasını tamamlayacak.

ALEX'İN İZİNDE

Bugünkü mücadelede forma giyebilecek olan Fred, Süper Lig tarihinde F.Bahçe formasıyla Trabzonspor'a en fazla gol atan yabancı oyuncular olan Alex de Souza (4), Cristian Baroni (4) ve Mert Nobre'nin (4) rekorlarına ortak olmak için sahaya çıkacak. Brezilyalı oyuncu bir gol daha atarsa efsane isimleri yakalayacak