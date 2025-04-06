Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 11'leri
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Galatasaray'a elenen sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek hem moral depolamak hem de zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor. Fatih Tekke'nin takımın başına geçmesinin ardından yükselen bir ivme yakalayan bordo-mavililerse çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşmaya kısa bir süre kala iki takımın da ilk 11'leri büyük ölçüde netleşti. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...
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FENERBAHÇE SAHASINDA AÇIK ARA ÜSTÜN
İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 66 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 29, Trabzonspor'un 13 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 96, Trabzonspor ise 66 gol attı.
SON 3 LİG MAÇINI DEPLASMAN TAKIMI 3-2 KAZANDI
İki takım arasında ligde oynanan son 3 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe iç sahadaki tek yenilgisini Trabzonspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı. Sarı-lacivertli takım, geçen sezonun ikinci yarısında ve bu sezonun ilk yarısında bordo-mavili rakibiyle deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe, her iki maçı da 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da ise Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.
EN GOLLÜ MAÇLAR
İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kadıköy'de oynanacak dev maça kısa bir süre kala sahay sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...
FENERBAHÇE: İRFAN CAN, SKRINIAR, YUSUF, ÇAĞLAR, MERT, FRED, SZYMANSKI, KOSTIC, TADIC, DZEKO, EN-NESYRI
TRABZONSPOR: UĞURCAN, MALHEIRO, SAVIC, OKAY, MUSTAFA, MENDY, LUNDSTRAM, ZUBKOV, OZAN, VISCA, BANZA
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