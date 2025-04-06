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Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 11'leri

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 11'leri

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Galatasaray'a elenen sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek hem moral depolamak hem de zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor. Fatih Tekke'nin takımın başına geçmesinin ardından yükselen bir ivme yakalayan bordo-mavililerse çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşmaya kısa bir süre kala iki takımın da ilk 11'leri büyük ölçüde netleşti. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 11'leri

137. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 137. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, ligde ise bugüne dek 103 kez karşılaştı. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farklı üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 103 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 136 maçtan 53'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 176 gol atarken, Trabzonspor 156 kez gol sevinci yaşadı.

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 11'leri

LİGDE OYNANAN 103 MAÇTA FENERBAHÇE ÖNDE

İki takım lig tarihinde 103 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 42-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı. Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 140 golüne Trabzonspor 110 golle karşılık verdi.

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 11'leri

FENERBAHÇE SAHASINDA AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 66 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 29, Trabzonspor'un 13 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 96, Trabzonspor ise 66 gol attı.

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 11'leri

SON 3 LİG MAÇINI DEPLASMAN TAKIMI 3-2 KAZANDI

İki takım arasında ligde oynanan son 3 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe iç sahadaki tek yenilgisini Trabzonspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı. Sarı-lacivertli takım, geçen sezonun ikinci yarısında ve bu sezonun ilk yarısında bordo-mavili rakibiyle deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe, her iki maçı da 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 11'leri

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da ise Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 11'leri

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 11'leri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kadıköy'de oynanacak dev maça kısa bir süre kala sahay sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...


Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 11'leri

FENERBAHÇE: İRFAN CAN, SKRINIAR, YUSUF, ÇAĞLAR, MERT, FRED, SZYMANSKI, KOSTIC, TADIC, DZEKO, EN-NESYRI

TRABZONSPOR: UĞURCAN, MALHEIRO, SAVIC, OKAY, MUSTAFA, MENDY, LUNDSTRAM, ZUBKOV, OZAN, VISCA, BANZA

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