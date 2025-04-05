FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı

PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Mourinho, Fred ve Mert Hakan'ın takımla olup olmayacağı merak konusu oldu.

Jose Mourinho, cezası 4 maçtan az olduğu için Trabzonspor maçında kulübede olacak. Fred ve Mert Hakan Yandaş'a da 4 maçtan az ceza verildiği için iki futbolcu bordo-mavililerle oynanacak mücadelede forma giyebilecek.