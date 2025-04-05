FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası sarı-lacivertlilere verilen cezaları açıkladı. Kurul, Jose Mourinho ve Fred'e 3 maç, Mert Hakan Yandaş'a ise 1 maç men cezası verdi. Açıklanan karar sonrası Jose Mourinho'nun kulübede, Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın ise sahada olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı...
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Kurul, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 3 maç ceza verdi.
Fenerbahçe forması giyen Fred, 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' sebebiyle 3 maç, Mert Hakan Yandaş ise 'rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' dolayısıyla 1 maç ceza aldı.
Kurul ayrıca Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'ye 'rakip takım sporcusuna yönelik hakareti' nedeniyle 4 maç ceza verirken, Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic'in 'müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 4 maç ceza aldığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü'ne ise toplam 900 bin 750 TL para cezası verildi.
PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Mourinho, Fred ve Mert Hakan'ın takımla olup olmayacağı merak konusu oldu.
Jose Mourinho, cezası 4 maçtan az olduğu için Trabzonspor maçında kulübede olacak. Fred ve Mert Hakan Yandaş'a da 4 maçtan az ceza verildiği için iki futbolcu bordo-mavililerle oynanacak mücadelede forma giyebilecek.
Bu 3 isim, aldıkları men cezalarını gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek.
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