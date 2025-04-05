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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası sarı-lacivertlilere verilen cezaları açıkladı. Kurul, Jose Mourinho ve Fred'e 3 maç, Mert Hakan Yandaş'a ise 1 maç men cezası verdi. Açıklanan karar sonrası Jose Mourinho'nun kulübede, Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın ise sahada olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 19:20
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar maça damgasını vurdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe'den 6, Galatasaray'dan ise 2 ismin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı

PFDK, Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'nin aldığı cezaları açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı

Kurul, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 3 maç ceza verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı

Fenerbahçe forması giyen Fred, 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' sebebiyle 3 maç, Mert Hakan Yandaş ise 'rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' dolayısıyla 1 maç ceza aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı

Kurul ayrıca Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'ye 'rakip takım sporcusuna yönelik hakareti' nedeniyle 4 maç ceza verirken, Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic'in 'müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 4 maç ceza aldığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü'ne ise toplam 900 bin 750 TL para cezası verildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı

PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Mourinho, Fred ve Mert Hakan'ın takımla olup olmayacağı merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı

Jose Mourinho, cezası 4 maçtan az olduğu için Trabzonspor maçında kulübede olacak. Fred ve Mert Hakan Yandaş'a da 4 maçtan az ceza verildiği için iki futbolcu bordo-mavililerle oynanacak mücadelede forma giyebilecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı

Bu 3 isim, aldıkları men cezalarını gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek.

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