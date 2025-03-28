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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı CANLI (THY EuroLeague)

Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı CANLI (THY EuroLeague)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 32. haftasında sahasında Baskonia'yı konuk ediyor. Kanarya bu kritik mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Beko-Baskonia maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 20:40 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 20:55
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Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı CANLI (THY EuroLeague)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko çift maç haftasında Baskonia'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.

Tarihinde 10. kez Play-Off'a kalmayı garantileyen Kanarya'da şimdiki hedef Play-Off'larda saha avantajı üstünlüğünü elde etmek.

O nedenle Fenerbahçe ilk 4 takım arasında kalmaya çalışacak.

Sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde ilk 4 sıradaki yerini garantileyecek.

CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1.Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 8-9 Baskonia

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO-BASKONIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı TSİ 20.45'te başladı. Bu mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.

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