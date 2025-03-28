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Haberler Fenerbahçe Anderson Talisca: Takımda çok kaliteli oyuncular var!

Anderson Talisca: Takımda çok kaliteli oyuncular var!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada penaltıdan ağları havalandıran Anderson Talisca mücadeleyi değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 23:22
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Anderson Talisca: Takımda çok kaliteli oyuncular var!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etti.

Kanarya'da bu maçta Anderson Talisca penaltıdan ağları havalandırdı.

Brezilyalı yıldız karşılaşmanın hakkında dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE TALISCA'NIN AÇIKLAMALARI:

Öncelikle Türkiye'nin, Türk halkının, tüm insanların Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye için çok önemli bir gün. Sözlerime böyle başlamak istiyorum. Bana göre iyi ve yüksek bir performans ortaya koyduk. Neler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Galibiyet aldık ve mutluyuz. Takım olarak maçı kazanmayı çok istedik her zamanki gibi. Takımda çok kaliteli oyuncular var. Bu hafta çok sıkı çalıştık ve odaklandık. Yapmamız gerekenleri yaptık. Bundan sonra da hedeflerimize odaklanmaya devam edeceğiz.

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