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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kaleyi eski öğrencisine emanet edecek!

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kaleyi eski öğrencisine emanet edecek!

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Dominik Livakovic'in yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kanarya, Jose Mourinho'nun eski öğrencisini gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kaleyi eski öğrencisine emanet edecek!

Fenerbahçe'de sezon sonunda kaleci değişikliği yaşanacak... Livakovic'i Arap yarım adasına göndermeye hazırlanan sarı-lacivertliler, Hırvat eldivenin yerini yine Balkan ekolünden bir isimle dolduracak.

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TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kaleyi eski öğrencisine emanet edecek!

O isim; Jose Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi Mile Svilar... İtalyan temsilcisi, 25 yaşındaki kalecinin 2027'de bitecek olan sözleşmesini uzatmak için bir görüşme gerçekleştirdi ve Svilar'a 1.9 milyon euro maaş teklif etti.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kaleyi eski öğrencisine emanet edecek!

Roma'dan şu anda 1.3 milyon euro yıllık maaş alan Svilar'ın bu teklife yanıtı 3.5 milyon euro oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kaleyi eski öğrencisine emanet edecek!

Çizme ekibi, bu yanıtla şoka uğradı ve görüşmeleri dondurdu. Ardından Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle irtibata geçti ve Svilar'ın istediği yıllık ücreti verebileceklerini iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kaleyi eski öğrencisine emanet edecek!

Oyuncu tarafından yeşil ışık alan yönetim, Roma'yla kısa süre içinde pazarlıklara başlayacak. İtalyan medyası, Roma'nın 35 milyon euro isteyebileceğini iddia etti.

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