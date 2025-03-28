TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho kaleyi eski öğrencisine emanet edecek!
Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Dominik Livakovic'in yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kanarya, Jose Mourinho'nun eski öğrencisini gündemine aldı. İşte detaylar...
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Çizme ekibi, bu yanıtla şoka uğradı ve görüşmeleri dondurdu. Ardından Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle irtibata geçti ve Svilar'ın istediği yıllık ücreti verebileceklerini iletti.
Oyuncu tarafından yeşil ışık alan yönetim, Roma'yla kısa süre içinde pazarlıklara başlayacak. İtalyan medyası, Roma'nın 35 milyon euro isteyebileceğini iddia etti.
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