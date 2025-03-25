Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı! Bonservisi alınacak mı?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, performansıyla savunmanın değişilmez ismi haline geldi. Sarı-lacivertlilerin Slovak stoperin bonservisini almak için PSG ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Milan Skriniar için Fransız ekibine 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 12 resmi maça çıkan ve 1110 dakika sahada kalan Slovak yıldız, savunmadaki istikrarlı performansıyla teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri haline geldi.
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