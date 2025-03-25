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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı! Bonservisi alınacak mı?

Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı! Bonservisi alınacak mı?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, performansıyla savunmanın değişilmez ismi haline geldi. Sarı-lacivertlilerin Slovak stoperin bonservisini almak için PSG ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 11:26
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Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı! Bonservisi alınacak mı?

Kış transfer döneminde Milan Skriniar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, yıldız oyuncudan oldukça memnun kaldı.

Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı! Bonservisi alınacak mı?

Deneyimli savunmacı, kısa sürede takımın en güvenilir isimlerinden biri oldu.

Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı! Bonservisi alınacak mı?

Son gelişmelere göre, Fenerbahçe yönetimi PSG ile bonservis pazarlıklarını ilerletti ve taraflar prensipte anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı! Bonservisi alınacak mı?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Milan Skriniar için Fransız ekibine 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı! Bonservisi alınacak mı?

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 12 resmi maça çıkan ve 1110 dakika sahada kalan Slovak yıldız, savunmadaki istikrarlı performansıyla teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri haline geldi.

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