TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den forvete çılgın plan!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezonun hazırlıkları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler güçlü isimlerle kadrosunu güçlendirmek isterken forvet hattı için de 2 yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe'nin piyasa değeri 25 milyon euro olan Mitrovic için önemli bir miktarı gözden çıkardığı belirtildi.
Ancak bu transferde sonuca ulaşılamazsa bonservisini eline alan Lacazette için girişimler başlayacak. İki yıldızdan biri yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.
DİĞER