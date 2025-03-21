  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den forvete çılgın plan!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den forvete çılgın plan!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezonun hazırlıkları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler güçlü isimlerle kadrosunu güçlendirmek isterken forvet hattı için de 2 yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den forvete çılgın plan!

Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaptan Edin Dzeko'yla sözleşme yenilememe kararı aldı. Bunun sebebi ise; hem oyuncunun 39 yaşına gelmesi hem de buna bağlı olarak performansının düşüş yaşamadı.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den forvete çılgın plan!

Tecrübeli santrforun yerine yeni sezonda kaliteli bir golcü katmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Lyon'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alexandre Lacazette ile Al-Hilal'den Alexander Mitrovic.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den forvete çılgın plan!

Öncelik, Suudi ekibinde görev yapan Sırp golcü... Al Hilal'le sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu, Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den forvete çılgın plan!

Fenerbahçe'nin piyasa değeri 25 milyon euro olan Mitrovic için önemli bir miktarı gözden çıkardığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den forvete çılgın plan!

Ancak bu transferde sonuca ulaşılamazsa bonservisini eline alan Lacazette için girişimler başlayacak. İki yıldızdan biri yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

G.Saray'dan Felix hamlesi! Maaşı...
F.Bahçe'den yılın transfer bombası!
DİĞER
Victor Osimhen herkesi şaşırttı, Yusuf Akçiçek’in değeri fırladı! Transfermarkt merakla beklenen güncellemeyi açıkladı...
"Eko"sistem çarkının detaylarını TAKVİM açıklıyor | Ekrem İmamoğlu'nun mahzende sakladığı paralar muz kolileriyle taşındı!
İngiliz devi Yusuf'a kafayı taktı!
Özbek Icardi'yi ipten aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella: Çok mutluyuz ama... Montella: Çok mutluyuz ama... 01:00
Kerem Aktürkoğlu: Asistim daha güzeldi! Kerem Aktürkoğlu: Asistim daha güzeldi! 01:00
F.Bahçe'den yılın transfer bombası! F.Bahçe'den yılın transfer bombası! 00:59
Bizim Çocuklar avantajı kaptı! Bizim Çocuklar avantajı kaptı! 00:59
F.Bahçe salladı ama yıkamadı! F.Bahçe salladı ama yıkamadı! 00:59
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı! 00:59
Daha Eski
Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! 00:59
Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! 00:59
F.Bahçe ve G.Saray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! F.Bahçe ve G.Saray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! 00:59
F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! 00:59
Deniz Gül: Hocamız karar veriyor Deniz Gül: Hocamız karar veriyor 00:59
F.Bahçe'den Dzeko ve Tadic kararı! F.Bahçe'den Dzeko ve Tadic kararı! 00:59